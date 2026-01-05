快訊

委國後川普還鎖定哥倫比亞、古巴？北京：與拉美團結應對國際變幻

聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
大陸外交部發言人林劍5日強調，中方反對外部勢力以任何藉口干涉拉美國家內政，願與拉美國家「繼續團結協作，應對國際風雲變幻」。（圖／取自大陸外交部官網）
大陸外交部發言人林劍5日強調，中方反對外部勢力以任何藉口干涉拉美國家內政，願與拉美國家「繼續團結協作，應對國際風雲變幻」。（圖／取自大陸外交部官網）

美國3日出兵委內瑞拉，並抓捕委國總統馬杜洛夫婦後，包含哥倫比亞古巴，甚至丹麥的格陵蘭島都被一一點名可能成為美國總統川普下一波鎖定的對象。大陸外交部5日強調，中方反對外部勢力以任何藉口干涉拉美國家內政，願與拉美國家「繼續團結協作，應對國際風雲變幻」。

陸媒澎湃新聞報導，大陸外交部發言人林劍5日在例行記者會上，面對提問稱，「繼對委內瑞拉採取軍事行動後，川普還威脅要對哥倫比亞和古巴進行干預」，作出上述回應。

林劍表示，中方堅定支持拉美和加勒比和平區地位，反對任何違反聯合國憲章宗旨和原則，侵犯別國主權安全的行為，反對在國際關係中使用或威脅使用武力，反對外部勢力以任何藉口干涉拉美國家內政。

林劍指出，中拉是平等互利共同發展的好朋友、好夥伴。開放包容，合作共贏是中拉合作的鮮明特點，拉美和加勒比有權自主選擇發展道路和合作夥伴。他強調，「中方願同拉方一道繼續團結協作，應對國際風雲變幻，以互利合作共謀發展繁榮，造福雙方人民」。

有媒體提問指，川普4日受訪稱，委內瑞拉可能不會是美國干預的最後一個國家，並稱「我們絕對需要格陵蘭島」，且給出的理由之一是格陵蘭島「到處都是中國船隻」。

對此，林劍回應稱，中方一貫主張按照「聯合國憲章」的宗旨和原則處理國與國之間的關係，並敦促美方停止把所謂「中國威脅」作為撈取自身私利的藉口。

美國 委內瑞拉 中方 川普 哥倫比亞 古巴

