李在明訪北京前北韓射彈道飛彈 陸外交部一句話回應

聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
南韓總統李在明（右）與夫人金惠景4日出訪中國，尋求強化中韓經濟關係與文化交流。（歐新社）
北韓4日向東海（日本海）發射數枚彈道飛彈，時機點是南韓總統李在明啟程訪問大陸的約4小時前，被認為意圖試探韓中領導人會晤上的應對方式。大陸外交部發言人林劍5日主持例行記者會，對於北韓射彈一事，他僅用一句話簡短回應稱：「我沒有特別的評論」。

南韓總統李在明4日至7日對大陸進行國是訪問，5日將與大陸國家主席習近平舉行會談，預料觸及朝鮮半島問題。韓媒分析，韓方期待中方在解決北韓核問題，以及改善朝鮮半島關係上發揮作用。

就在李在明4日出發前夕，北韓4日向東海（日本海）發射數枚彈道飛彈，是北韓今年首次，也是繼去年11月7日發射短程彈道飛彈後再射彈。

陸媒澎湃新聞報導，面對韓聯社記者5日在大陸外交部例行記者會上，提問有關「北韓在李在明抵達大陸當天發射了彈道導彈，此舉也違反了聯合國安理會決議」的中方立場時，林劍僅表示，「關於你提到的有關朝鮮發射活動的報導，我沒有特別的評論」。

至於中方對於5日「習李會」的期待，林劍表示，中韓互為近鄰和合作夥伴，期待在兩國元首戰略引領下，此次訪問為推動中韓戰略合作夥伴關係進一步向前發展發揮積極作用。至於訪問的相關情況，林劍說，「我們會適時發布消息，請你（記者）保持關注」。

據央視新聞5日下午4時15分快訊，習近平將在北京人民大會堂北大廳舉行儀式，歡迎李在明訪陸。

應習近平邀請，李在明於4日至7日對大陸進行國是訪問。這是李在明就任後首次訪陸，也是南韓在任總統時隔6年訪問大陸。

李在明 北韓 彈道飛彈 習近平 南韓

