中韓商務論壇…李在明：兩國貿易額停滯 需開拓合作新航道

南韓總統李在明訪陸期間，中韓商務論壇5日上午在北京舉行，李在明以及大陸國務院副總理何立峰出席並致詞。李在明指出，當前，韓中貿易額停留在3,000億美元規模，亟需開拓合作新航道，他並特別提及人工智慧有望成為新引擎。何立峰則對南韓企業到大陸投資興業表示歡迎。

新華社報導，此次論壇由中國貿促會與韓國大韓商工會議所共同主辦，兩國政府、工商界代表約400人參加。

韓聯社指出，南韓經濟代表團約200多人，包含SK集團會長崔泰源、三星電子會長李在鎔、現代汽車會長鄭義宣、LG集團會長具光謨等四大財閥悉數出席。這是南韓時隔6年再有大規模經濟代表團訪陸。

與會的大陸企業則有中石化集團董事長侯啟軍、中國能源建設集團董事長倪真、中國工商銀行董事長廖林、TCL科技集團董事長李東生、寧德時代董事長曾毓群，中國貿促會長任鴻斌亦出席論壇。

韓聯社報導，李在明致詞時以「同海共航」闡釋韓中經貿的深厚聯結，表示韓中如同在同一海域同向航行的船隻，曾通過產業鏈供應鏈的深度互嵌相互成就，共同為全球經濟增長注入動力。「面對當前全球經貿格局變動、技術換代加速、產業鏈供應鏈重構難度加大的新形勢」，很難僅靠過往慣性前行，若不主動調整方向或錯失發展關鍵機遇。

李在明指出，韓中正處在開闢合作新航道的關鍵節點。面對轉型難免產生猶豫，但固守舊路終將難以找到新的發展空間。當前，韓中貿易額停留在3,000億美元規模，亟需開拓新的合作領域。

李在明特別點出，人工智慧作為未來核心技術，有望成為兩國合作的新引擎，推動製造、服務等多領域合作邁向更深層次。新興技術外，他還提及消費品與文化產業也將成為合作新突破口。生活用品、美容、食品等消費領域，以及電影、音樂、遊戲、體育等文化產品也具備廣闊合作潛力。

新華社報導，何立峰指出，中韓雙方應在兩國元首互訪達成的重要共識戰略引領下，積極推進經貿合作提質升級，不斷開創合作共贏新局面。大陸將堅定不移擴大高水平對外開放，歡迎包括南韓企業在內的各國企業來華投資興業、共享發展機遇。

李在明於4日至7日訪問大陸。5日，李在明預計還將與大陸國家主席習近平舉行會談，並出席包括經濟、產業、氣候和交通等領域的十多份深化合作諒解備忘錄（MOU）的簽約儀式和國宴等活動。

6日，李在明將與大陸總理李強會面並共進午餐，並與大陸全國人大常委會委員長趙樂際舉行會見。7日，李在明前往上海與上海市委書記陳吉寧共進晚餐，並將訪問位於上海的大韓民國臨時政府舊址。