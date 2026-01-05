快訊

衝上3萬點！台股大漲755.23點 三大法人只買超31億元

新北男騎重機北宜過彎跨雙黃線 猛撞對向轎車送醫命危

委內瑞拉石油產業遭美接管 俄中數十億桶權益去向不明

馬杜洛被捕後 陸學者：警惕美國「新殖民地主義」

聯合報／ 大陸中心／即時報導
香港中文大學（深圳）前海國際事務研究院院長鄭永年指出，美國近期對委內瑞拉採取的手段，已遠超越過去帝國主義的範疇，更像是「新殖民地主義」策略。圖為1月4日在委內瑞拉首都，人們舉著馬杜洛的畫像參加遊行，呼籲美國釋放他。（路透）
香港中文大學（深圳）前海國際事務研究院院長鄭永年指出，美國近期對委內瑞拉採取的手段，已遠超越過去帝國主義的範疇，更像是「新殖民地主義」策略。圖為1月4日在委內瑞拉首都，人們舉著馬杜洛的畫像參加遊行，呼籲美國釋放他。（路透）

2026年伊始，美國就突襲委內瑞拉、強行控制委國總統馬杜洛。對此，香港中文大學（深圳）前海國際事務研究院院長鄭永年指出，以前美國還搞「顏色革命」、扶植反對派那一套，但白宮現在則是想直接控制委內瑞拉。他認為，這已經遠遠超越過去帝國主義的範疇，更像是早期的殖民主義或者說「新殖民地主義」策略。

鄭永年說，川普對自己的聲索追求很執著。「比如他要加拿大、格陵蘭島，以前大家覺得是玩笑話，現在看，可能真這麼盤算。」鄭永年提醒各國應注意美國「新殖民地主義」的風險：沒有利益的地方他們不去，有利益的地方就要直接掌控。

針對美國這次在委內瑞拉的軍事行動，人民日報海外版旗下微信公眾號《俠客島》4日晚間發布對鄭永年的專訪。鄭永年表示，如果不論「道德」，僅就國際秩序而言，美國的舉動再次說明他們認為大國的秩序凌駕於國際法之上。

「用軍事手段強行把他國領導人抓走，赤裸裸就是武力展示」，鄭永年說。

在開了委內瑞拉這個「先例」後，川普是否會繼續敲打那些「不聽話」的小國領導人？對此，鄭永年指出，這次並非什麽「先例」，美國在這方面做得多了：伊拉克戰爭抓海珊、利比亞的格達費，1980年代末打進巴拿馬直接抓走總統諾瑞加，以及定點清除伊斯蘭革命衛隊聖城部隊指揮官蘇雷曼尼等，類似舉動美國從未間斷過。

鄭永年表示，對拉美來說，委內瑞拉絕對不是最後一個受影響國家。美國要深入嵌入，就會徹底改變當地秩序。

鄭永年指出，如美國新戰略所言，西半球是美國一定要控制的勢力範圍。跟在烏克蘭開採礦產、簽礦產協議不同的是，白宮現在想直接控制委內瑞拉的經濟。

他認為，按照殖民主義的理解，美國不一定希望委內瑞拉由親美的人控制，而可能直接參與行政管理、控制經濟命脈。美國國務卿魯比歐規劃的所謂的「臨時機制」，就是新版殖民地主義，至少在所謂的「過渡時期」新殖民地主義的可能性很大。

委內瑞拉以及拉美的能源、關鍵礦產豐富，是美國發展所需，鄭永年預期，下一步美國還會有所動作，從而牽動美國與拉美、美國與其他大國的關係。「在他們（川普政府）看來，如果後院國家跟自己的競爭對手走太近，就必須出手整治。」

鄭永年說，川普已經對古巴、哥倫比亞、伊朗等國發出警告，而這會帶來結構性的深刻變動。他強調，「不要低估川普」，在川普看來，後院不能被反美力量控制，而美國的帝國主義還能激起美國民眾的愛國主義、民族主義乃至民粹主義。

他指出，國際關係的「叢林法則」又回來。二戰之後的世界秩序已經實質性解體。「秩序沒有了，就是無政府狀態。光抗議沒用，其他國家要考慮的是怎麼保護自己的利益。」而美國下一個目標國，可能本身就有很多親美「內奸」。

鄭永年預期，如果美國今年中期選舉民主黨再敗，美國將會更加「右轉」，對拉美的政策會更強硬。如果美國真從其他區域退出，把注意力大量投射到拉美，瞄準拉美能源、關鍵礦產、戰略支點等作用，拉美的政治版圖將進一步改寫，但拉美不會成為另一個「火藥桶」，因為沒有一個拉美國家可以武力對抗美國。

美國 委內瑞拉 川普 巴拿馬 關鍵礦產

延伸閱讀

遭川普指控製毒販毒 哥倫比亞總統：停止誹謗我

川普看衰古巴局勢 淡化美軍介入必要性

馬杜洛被捕 正反派都上街頭 曼達尼譴責川普政府

美軍突擊委內瑞拉 馬杜洛警衛多數陣亡 另有平民喪命

相關新聞

暗批美突襲委國？習近平會見愛爾蘭總理 強調大國應遵守國際法

美軍3日凌晨夜襲委內瑞拉，將委國總統馬杜洛夫婦押回紐約受審，震撼國際。大陸國家主席習近平5日上午在北京會見愛爾蘭總理馬丁...

馬杜洛被捕後 陸學者：警惕美國「新殖民地主義」

2026年伊始，美國就突襲委內瑞拉、強行控制委國總統馬杜洛。對此，香港中文大學（深圳）前海國際事務研究院院長鄭永年指出，...

解放軍2026年「全軍開訓」東風17罕見亮相 向美施壓？

央視新聞報導，解放軍2026年「全軍開訓」昨天啟動，今年全軍開訓聚焦實戰化練兵，強調「開訓即開戰、起步即衝鋒」。報導稱，...

福建艦完整作戰編隊估今年成形 下一步遠洋操練

備受關注的中國首艘電磁彈射型航空母艦、也是解放軍第三艘航空母艦福建艦去年11月正式入列。中國軍事專家稱，今年福建艦主要任...

疫情時期任武漢市長 周先旺涉權色交易遭雙開

2020年新冠疫情爆發時擔任武漢市長的周先旺，去年7月落馬受查後，中共中央紀委國家監委4日通報，周先旺已遭「雙開」（開除...

2026美中博弈／川普打撲克、習近平下圍棋

展望2026年，在地緣政治、經濟走向與政治意識形態上，有幾個趨勢，有些是決定性的，譬如全球化已告終，有些如中美競爭雖然持...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。