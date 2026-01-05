暗批美突襲委國？習近平會見愛爾蘭總理 強調大國應遵守國際法

美軍3日凌晨夜襲委內瑞拉，將委國總統馬杜洛夫婦押回紐約受審，震撼國際。大陸國家主席習近平5日上午在北京會見愛爾蘭總理馬丁時提及，當今世界變亂交織，單邊霸凌行徑嚴重衝擊國際秩序，並強調「各國都應尊重他國人民自主選擇的發展道路，遵守國際法及聯合國憲章宗旨和原則，大國尤應帶頭」，似在回應當前美方對委國的動作。

據新華社報導，習近平5日上午在北京人民大會堂會見對大陸進行正式訪問的愛爾蘭總理馬丁（Micheál Martin）時，作出上述表示。馬丁是習近平2026年在北京會見的第一位外國領袖。

就中愛關係，習近平告訴馬丁，中方願與愛爾蘭加強戰略溝通，深化政治互信，擴大務實合作，為兩國人民謀福祉，為中歐關係添動力。中愛雙方要保持多層級、多領域友好交往，不斷增進溝通和理解，照顧彼此核心利益和重大關切，鞏固政治互信，築牢雙邊關係政治基礎。

習近平提到，今年是大陸「十五五」開局之年，未來五年中方將繼續推動高品質發展，擴大高水平對外開放。中方願同愛方加強經貿合作，在人工智慧、數位經濟、醫藥健康等領域對接發展戰略，促進雙向投資。雙方要加強教育、文化、旅遊合作，歡迎更多愛爾蘭青少年到大陸學習交流。

就國際合作，習近平說，大陸和愛爾蘭都支持多邊主義，倡導國際公平正義，要在國際事務中加強協調合作，共同維護聯合國權威，推動全球治理體系朝著更加公正合理的方向發展。

就中歐關係，習近平喊話雙方要著眼長遠，堅持夥伴關係定位，客觀理性看待和處理分歧，堅持合作共贏。他提到，愛爾蘭下半年將擔任歐盟輪值主席國，希望為中歐關係健康穩定發展發揮建設性作用。

新華社引述馬丁表示，愛爾蘭堅定奉行「一個中國政策」，致力於加強和發展兩國互惠戰略夥伴關係，願同中方深化貿易、投資、科技、生物醫藥、可再生能源、人工智慧、教育等領域合作。

馬丁說，大陸在國際事務中發揮著不可或缺的重要作用，為維護聯合國權威、促進世界和平作出積極貢獻。任何國際爭端的解決都應遵守國際法。愛爾蘭願同中方保持密切溝通協調，維護國際法，堅持自由開放貿易，促進世界繁榮穩定。

馬丁還表示，歐中關係保持穩定發展十分重要，愛方願為推動歐中關係健康發展發揮建設性作用。

應大陸國務院總理李強邀請，馬丁4日至8日對大陸進行正式訪問，期間將會見習近平、李強、全國人大常委會委員長趙樂際等，並將前往上海會見上海市市長龔正，並與眾多商界領袖進行交流。