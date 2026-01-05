快訊

台股站上三萬收30,105點續創歷史新高 權王台積電登1,670元、大漲85元

從狂賣891戶到只賣41戶 全台十大預售慘區曝光

對話透露有毒關係！精神科醫：立刻遠離「常用2個地雷關鍵詞」的人

聽新聞
0:00 / 0:00

暗批川普？習近平：大國應帶頭遵守國際法及聯合國憲章

聯合報／ 大陸中心／即時報導
大陸國家主席習近平呼籲大國應帶頭遵守國際法及聯合國憲章宗旨和原則。圖為2023年9月13日，習近平在北京人民大會堂與委內瑞拉總統馬杜洛舉行會談，隨後雙方共同宣布兩國關係為「全天候戰略夥伴關係」。（中新社）
大陸國家主席習近平呼籲大國應帶頭遵守國際法及聯合國憲章宗旨和原則。圖為2023年9月13日，習近平在北京人民大會堂與委內瑞拉總統馬杜洛舉行會談，隨後雙方共同宣布兩國關係為「全天候戰略夥伴關係」。（中新社）

於2023年與中國大陸建立「全天候戰略夥伴關係」的委內瑞拉總統馬杜洛遭美國抓捕後，大陸國家主席習近平5日在會見到訪問的愛爾蘭總理馬丁時意有所指地表示，當今世界變亂交織，單邊霸凌行徑嚴重衝擊國際秩序。各國都應尊重他國人民自主選擇的發展道路，遵守國際法及聯合國憲章宗旨和原則，大國尤應帶頭。

2023年9月13日，馬杜洛訪問中國期間與習近平共同宣布兩國關係為「全天候戰略夥伴關係」。2025年5月9日，習近平在莫斯科出席「紀念蘇聯偉大衛國戰爭勝利80周年」慶典期間也再次會見馬杜洛。

習近平當時表示，中國和委內瑞拉是相互信賴、共同發展的好夥伴，雙方在國際風雲變化中結下鐵桿友誼。中國將一如既往堅定支持委方維護國家主權、民族尊嚴、社會穩定。

馬杜洛則表示，中國是委內瑞拉偉大的朋友，感謝中國一直以來為委內瑞拉維護國家主權、實現經濟社會發展提供無私支持幫助，期待同中國加強全天候戰略夥伴關係。

在美國總統川普於「真實社交」平台發文稱，美國已成功對委內瑞拉及其領導人馬杜洛實施大規模打擊行動，馬杜洛及其夫人已被控制並移送出境後，大陸外交部隨即於3日深夜以發言人之名發布新聞稿，表達中方對美方悍然對一個主權國家使用武力並對一國總統動手深表震驚，予以強烈譴責。

大陸外交部指出，美方的這種霸權行徑，嚴重違反國際法，侵犯委內瑞拉主權，威脅拉美和加勒比地區和平與安全，中方堅決反對，敦促美方遵守國際法及聯合國憲章宗旨和原則，停止侵犯別國的主權安全。

4日下午，大陸外交部再度以發言人名義發布新聞稿指稱，中方對美方強行控制馬杜洛夫婦並移送出境表示嚴重關切。大陸外交部表示，美方行徑明顯違反國際法和國際關係基本準則，違反聯合國憲章宗旨和原則。中方呼籲美方確保馬杜洛夫婦人身安全，立即釋放馬杜洛夫婦，停止顛覆委內瑞拉政權。

大陸外長王毅4日在北京與巴基斯坦副總理兼外長達爾舉行第七次中巴外長戰略對話時特別強調，「我們從不認為哪一個國家可以充當國際警察，也不認同哪一個國家可以自詡為國際法官，各國的主權和安全都應受到國際法的充分保護。」

根據大陸外交部4日深夜發布的新聞稿，王毅說，「我們一貫反對在國際關係中使用或威脅使用武力，反對將一國的意志強加於別國。」他並指，當前國際局勢更加變亂交織，單邊霸凌現象愈演愈烈。

馬杜洛 委內瑞拉

延伸閱讀

川普嗆委內瑞拉「打到聽話為止」！委國代理總統髮夾彎回應了

委國高官稱馬杜洛係遭綁架 臨時政府對外展現團結

美逮馬杜洛 委第一夫人佛羅雷斯幕後權力浮上檯面

盧比歐談美國逮捕馬杜洛：古巴政府是大問題

相關新聞

暗批美突襲委國？習近平會見愛爾蘭總理 強調大國應遵守國際法

美軍3日凌晨夜襲委內瑞拉，將委國總統馬杜洛夫婦押回紐約受審，震撼國際。大陸國家主席習近平5日上午在北京會見愛爾蘭總理馬丁...

暗批川普？習近平：大國應帶頭遵守國際法及聯合國憲章

於2023年與中國大陸建立「全天候戰略夥伴關係」的委內瑞拉總統馬杜洛遭美國抓捕後，大陸國家主席習近平5日在會見到訪問的愛...

解放軍報：日本全面解禁武器出口必將玩火自焚

北京高度警惕日本將加速軍事鬆綁。中共中央軍委機關報《解放軍報》5日發表大陸國防大學國家安全學院副教授楊久成的文章稱，日本...

愛爾蘭總理馬丁抵京將會晤習近平、李強 陸官媒：穩定歐中關係

愛爾蘭總理馬丁（Micheál Martin）4日下午抵達北京，開啟對大陸為期5天的正式訪問，期間將會見大陸國家主席習近...

李在明訪陸 稱此行將成勾畫韓中未來30年關係的里程碑

南韓總統李在明4日抵達北京，對中國展開為期四天的國事訪問。據韓聯社報導，李在明4日出席旅華韓人韓僑座談會時表示，在推動朝...

疫情時期任武漢市長 周先旺涉權色交易遭雙開

2020年新冠疫情爆發時擔任武漢市長的周先旺，去年7月落馬受查後，中共中央紀委國家監委4日通報，周先旺已遭「雙開」（開除...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。