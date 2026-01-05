韓媒：韓中首腦會談 習近平可能針對美發表言論

韓國總統李在明4日抵達北京，展開對中國國是訪問。韓媒報導，因應美國空襲委內瑞拉，在5日的韓中首腦會談上，習近平可能針對美國發表言論，這可能會令李在明的「實用外交」路線受到負面影響。

李在明與中國國家主席習近平去年11月在韓國亞太經合組織（APEC）峰會舉行會談後，僅時隔2兩個多月再次會見習近平。

朝鮮日報報導，李在明抵達北京後出席首個行程，是與僑民舉行座談會。李在明表示，「此前有過不少外交成果，其中最大且最令人欣慰的成果，就是全面恢復此前長期倒退的韓中關係。」

李在明表示，據說在短短2個月內韓中兩國領導人相互進行國是訪問，是史無前例。這反映兩國政府都高度重視並強烈希望盡快實現關係正常化，並在既定時間框架內朝著「面向未來的夥伴關係」邁進。

李在明表示，韓中建交至今已超過30年，作為鄰國，兩國有時會經歷過困難時期，但通過交流與合作，兩國取得顯著的發展。此次訪中將以過去30多年的建交歷史為基石，是規劃未來30年雙邊關係的重要里程碑。

李在明又表示，在韓半島邁向和平統一的過程中，中國是不可或缺的重要合作夥伴，釣魚台國賓館也是討論朝核問題的6方會談的地點。報導形容，李在明此番言論是期待中國在解決朝核問題、改善南北關係上發揮作用。

報導表示，李在明今天將與中國國家主席習近平舉行首腦會談與國賓晚宴。李在明在此次首腦會談聚焦通過解除「限韓令」、恢復文化內容交流，以及簽署經濟、產業、氣候等領域諒解備忘錄（MOU）實現「改善雙邊關係」的目的。

報導表示，中國4日派出科學技術部部長陰和俊到機場迎接，較2017年前韓國總統文在寅訪問中國時，提升了接待官員等級。韓方認為，中國有意通過此次外交活動，鞏固韓中關係全面恢復的勢頭。

報導又表示，李在明訪中前，美國空襲委內瑞拉，此事會對韓中首腦會談產生何種影響成為一大變數。有觀察認為，在5日的韓中首腦會談上，習近平可能針對美國發表言論。韓國政府內部有輿論擔憂，李在明試圖在美中之間保持平衡的「實用外交」路線可能會受到負面影響。

報導又指，李在明有可能向習近平闡述韓國引進核動力潛艇的必要性。中國懷疑韓國的核潛艇意在牽制中國，韓國或將提及，建造潛艇是為了追蹤朝鮮核潛艇。另外，李在明預計將於本月中旬訪問日本會見首相高市早苗，因此會上或將提及最近矛盾不斷升級的中日關係。