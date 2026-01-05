王毅會巴基斯坦外長 推進中巴經濟走廊2.0升級版建設

大陸外長王毅4日在北京與巴基斯坦副總理兼外長達爾舉行第七次中巴外長戰略對話，據中方發布，雙方同意落實好構建中巴命運共同體行動計畫，抓緊形成一批早期收穫，並推進中巴經濟走廊「2.0升級版」建設。另，達爾表示，巴方重申恪守一個中國原則。

上一次中巴外長戰略對話是在去年8月21日舉行，王毅當時就中巴經濟走廊「2.0升級版」提到，聚焦產業、農業、礦業三大領域，建設好經營好瓜達爾港（Gwadar Port），保障喀喇崑崙公路（連接新疆與巴基斯坦）通道暢通。

據大陸外交部網站4日發布，王毅在對話中表示，達爾是中方2026年接待的首位外長，凸顯中巴獨一無二友好關係。希望以此訪為契機，拉開兩國建交75周年紀念活動序幕。中方願同巴方一道，鞏固戰略互信，拓展務實合作，深化安全合作，加強多邊協調，推動中巴戰略夥伴關係更具時代價值，加快構建更加緊密的中巴命運共同體。

據中方引述，達爾表示，對陸友好是巴對外政策基石，巴方願同中方傳承歷史友好，加強發展戰略對接，深化務實合作，推動巴中全天候戰略合作夥伴關係不斷向前發展。他也提到，巴方將「全力打擊一切形式的恐怖主義」，採取切實有效措施保障中方在巴機構和人員安全。

達爾還表示，「巴方重申恪守一個中國原則，將繼續在所有涉及中國核心利益問題上堅定支持中方」。他並指，當前國際秩序受到嚴重衝擊，巴方高度贊賞中方堅持多邊主義。

大陸外交部表示，雙方一致同意，加強高層交往和各層級往來，深化戰略溝通和行動協調。落實好構建中巴命運共同體行動計畫，抓緊形成一批早期收穫。推進中巴經濟走廊「2.0升級版」建設，加強產業、農業、礦業合作。

雙方還同意，共同紀念兩國建交75周年，鞏固中巴友好民意基礎。團結全球南方，捍衛共同利益。恪守「聯合國憲章」宗旨，反對侵犯別國主權的霸凌行徑。此外，雙方還就共同關心的國際和地區問題進行全面深入戰略溝通，達成廣泛共識。

另，王毅也談及委內瑞拉局勢，強調「不認為哪一個國家可以充當國際警察」。