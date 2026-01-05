解放軍報：日本全面解禁武器出口必將玩火自焚

北京高度警惕日本將加速軍事鬆綁。中共中央軍委機關報《解放軍報》5日發表大陸國防大學國家安全學院副教授楊久成的文章稱，日本一再放寬武器出口限制，企圖為修憲、擴軍、拓盟和對外干預張目造勢，達到提振國內軍工關聯產業、綁定域內外關鍵戰略支點、圍堵戰略對手、提升對外軍事影響力等目的。文章指，「歷史終會證明，這種做法必將玩火自焚。」

楊久成在這篇題為「日本全面解禁武器出口必將玩火自焚」的文章指出，日本首相高市早苗上台以來，不斷推動取消對武器出口的五種類型限制，計劃2026年2月提交相關動議，4月修改「防衛裝備轉移三原則」運用指南。一旦廢除上述五種類型限制，日本武器出口範圍將事實上實現全面放開，殺傷性裝備也可能被納入其中。

文章稱，高市政府大幅鬆綁武器出口的行徑，將使日本走向販賣戰爭、借戰牟利的危險道路。國際社會尤其是亞洲鄰國必須高度警惕。

楊久成表示，近年來，日本不斷放寬武器出口限制。2014年，安倍政府廢止以禁為要的「武器出口三原則」，推出以放為要的「防衛裝備轉移三原則」。後者將此前作為「例外措施」的各類武器出口加以合規化，還允許出於安全合作或自衛隊海外行動、海外撤僑等需要轉讓防衛裝備。

文章稱，高市早苗全面繼承了安倍的右翼政策路線，上台伊始即著手謀劃在2026年上半年撤銷有關成品武器出口僅限於五類非殺傷性裝備的限制。這充分暴露了其試圖借此徹底掃除「和平憲法」所剩限制，加速軍事鬆綁的右翼政客本色。

楊久成認為，由於陣營對抗意識急遽上升，武器出口已成為日本推進對外軍工合作、強化軍事外向型發展的重要抓手。高市上台後，日本更是一意孤行地在「邪路」上疾馳狂奔。在日本大力推銷兜售下，繼澳洲之後，紐西蘭也準備採購日本最上級新型護衛艦。日本還向美國返銷愛國者飛彈，並計劃向菲律賓出口03式中程防空導彈及情報收集和指揮控制系統。

楊久成這篇文章在標題後標註「警惕日本加速軍事鬆綁的危險圖謀①」，預計《解放軍報》將針對此一主題持續發布系列文章。