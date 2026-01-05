快訊

隨機攻擊案勇士余家昶紀念牌設置地點曝光 蔣萬安說明進度

簡立峰專欄／Google TPU對決輝達GPU 真正對手是它

美軍轟炸委國最大軍事基地 衛星影像曝馬杜洛藏身處「化為焦土」

香港與多國設反詐平台 去年中1800人被捕

中央社／ 香港5日電

全球詐騙問題嚴重，港人也深受其害，香港警務處處長周一鳴近日透露，港方前年聯同多個國家或地區成立了反詐騙跨境合作平台「Frontier+」，至今已產生協作成果。

本地多家媒體今天刊登了周一鳴的訪問，他說，「Frontier+」由香港警方商業罪案調查科聯同6個國家或地區成立；根據該平台去年中公布的聯合行動結果，當時已有超過1800人因為涉嫌洗黑錢及詐騙而被捕，有3萬個銀行帳戶及港幣1.57億元（新台幣6.28億元）被凍結。

他說，上述行動反映出跨國協作有成果，並透露再有南非、杜拜和汶萊3國加入相關平台。此外，該平台計畫與柬埔寨及越南等地加強合作。

另外，香港將於今年11月首次舉行國際刑警週年大會，周一鳴說，屆時約有1000人參加，都是各國或地區的警隊高層和部長級人員，大會將會討論如何合作打擊跨國罪案。

對於近年緊張的地緣政治會否影響香港警方與其他地方的合作，他說，即使地緣政治有變化，但由於罪案漸趨國際化，加上科技演變，任何地方都無法單靠自己的力量應對，而香港警隊也珍惜及認同國際合作的重要性。

國際刑警組織於1923年成立，現時有196個成員國；香港警隊於1960年加入國際刑警組織，主權轉移後以「國際刑警中國香港」成為中國國家中心局的支局。

