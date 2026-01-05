快訊

115學測英文／先穩基本分再拚鑑別度 想拿高分得學5大密技與時間分配

「國民影帝」安聖基病逝！元旦才過74歲生日 加護病房搶命6天無效

爆發「心衛之狼」醜聞第4天 高市衛生局長黃志中發千字文回應

聽新聞
0:00 / 0:00

陸使館再度呼籲中國公民 近期避免前往日本

聯合報／ 大陸中心／即時報導
大陸駐日本大使館再度以治安不佳為由，呼籲中國公民近期避免前往日本。圖為2025年11月22日，東京銀座街頭的中國遊客。（法新社）
大陸駐日本大使館再度以治安不佳為由，呼籲中國公民近期避免前往日本。圖為2025年11月22日，東京銀座街頭的中國遊客。（法新社）

中國大陸駐日本大使館3日深夜再度發布通告，提醒在日中國公民注意人身安全。通告稱，近期，日本部分地區治安環境不靖。福岡縣、靜岡縣、愛知縣等多地發生殺人未遂、報復社會案件。

大陸駐日本大使館表示，多名旅日中國公民報告遭無端辱罵毆打並受傷。2025年12月31日，東京新宿區發生汽車撞人事件。兩名中國公民被嚴重撞傷，後被緊急送往醫院救治。

通告指出，值此歲末年初、春節將至之際，中國駐日本大使館再次提醒中國公民近期避免前往日本，再次提醒在日中國公民注意安全，密切關注當地治安形勢，切實提高安全防範意識，加強自我保護。如遇針對性、歧視性案件，注意保存證據，及時報警並聯繫中國駐日使領館尋求協助。

日本共同社上個月底曾報導，從對業內人士等的採訪獲悉，中國有關部門要求大陸國內大型旅行社減少赴日簽證申請數量，把赴日遊客人數減至以往的六成。

報導稱，中國政府提醒公民避免前往日本，減少赴日遊客數或意在打擊日本旅遊業。

中國旅遊業相關人士等透露，下達前述指示是在日本首相高市早苗在國會答辯中稱「台灣有事可能構成存亡危機事態」後的去年11月下半月。列舉的理由是日本治安惡化，該政策原本被認為會執行至12月，但據稱進入去年12月後，旅行社被要求將該措施延續至今年3月。

共同社引述分析指，中國此舉意在通過減少簽證申請，不僅是團隊遊客，也將占到整體八至九成的自由行遊客數量降低。旅遊業相關人士表示，11月起團隊遊已全部暫停。

延伸閱讀

波蘭YouTuber斯坦：「反共」是當前民主國家共同課題

日相高市早苗人氣高 提早解散眾院？媒體估4時機

自民黨「反高市」勢力 暫保持沉默

北韓2026年首度射彈 日本初判飛行軌道可能不規則

相關新聞

李在明訪陸 稱此行將成勾畫韓中未來30年關係的里程碑

南韓總統李在明4日抵達北京，對中國展開為期四天的國事訪問。據韓聯社報導，李在明4日出席旅華韓人韓僑座談會時表示，在推動朝...

陸使館再度呼籲中國公民 近期避免前往日本

中國大陸駐日本大使館3日深夜再度發布通告，提醒在日中國公民注意人身安全。通告稱，近期，日本部分地區治安環境不靖。福岡縣、...

牆外文摘：武力攻台，國民黨將沒有存在的意義

（德國之聲中文網）台灣“鏡報”發表社論文章《中共已經不把國共交流當一回事》，作者鄭任汶指出，雙城論壇起源於2010年前台北市長郝龍斌任內，當時是馬英九執政，兩岸情勢水乳交融，15年後的今天，兩岸情勢與

李在明開啟訪華之旅 朝鮮新年首射彈道導彈

（德國之聲中文網）據新華社報道，韓國總統李在明1月4日抵達北京，開始對中國進行為期四天的國事訪問。此訪是李在明總統去年6月就任後首次訪華。中國外交部發言人在答記者問時表示，中韓互為重要近鄰和合作伙伴，

李在明會習近平 聚焦五議題…預期簽署逾十份MOU

南韓總統李在明4日出訪中國大陸，尋求強化與中國大陸的經濟關係與文化交流，並在區域局勢緊張升溫下，避免捲入強權間的對立關係...

福建艦下一步任務 陸專家：遠洋操練提戰力

備受關注的大陸首艘電磁彈射型航空母艦、也是解放軍第三艘航空母艦福建艦去年十一月正式入列。大陸軍事專家稱，今年福建艦主要任...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。