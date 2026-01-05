李在明訪陸 稱此行將成勾畫韓中未來30年關係的里程碑

南韓總統李在明4日抵達北京，對中國展開為期四天的國事訪問。據韓聯社報導，李在明4日出席旅華韓人韓僑座談會時表示，在推動朝鮮半島和平與統一的進程中，中國是韓方極其重要的合作夥伴。

李在明預計今天與大陸國家主席習近平舉行會談。

李在明說，希望此次訪華能彌補韓中關係的不足之處，成為修復和發展兩國關係的起點。他並指出，位於北京的釣魚台曾是舉辦朝核問題六方會談的場地，希望中方在朝鮮半島問題上發揮作用。

對於經濟領域，李在明表示，兩國建交已30多年，雙方雖歷經艱難時期，但通過相互交流，取得了矚目的發展。中國的金融科技已融入日常，在環保政策推動下，電動汽車大範圍普及，中國也發生了翻天覆地的變化，霧霾問題有了顯著改善。

李在明稱，在全球市場上，中國雖是南韓的競爭對手，但在新能源、生物和銀髮產業等領域兩國存在無限的合作潛力。

對於此次訪華的意義，李在明表示，去年11月，習近平時隔11年對南韓進行國事訪問，他次訪則是南韓總統時隔9年再次對中國進行國事訪問。兩國領導人僅在兩個月內就實現互訪，這在歷史上前所未有。

他強調，這體現兩國領導人儘快修復兩國關係的重要共識。他次回訪將成為勾畫韓中未來30年關係的里程碑。

在李在明展開對中國國事訪問這天，據中新社報導，4日上午，搭載200餘名旅客的釜山航空BX3795航班從韓國釜山飛抵廈門高崎國際機場，象徵廈門首條直飛往返韓國釜山國際航線開通，這也是廈門機場今年首條新增的國際航線。

廈門高崎國際機場原已有廈門航空、大韓航空兩家航空公司運營往來韓國航線，其中廈門航空MF871/872航班與大韓航空KE125/126航班每周合計執飛廈門至首爾航線28架次。

此次新增的廈門直飛往返釜山航線，為韓國旅行社旅遊包機性質，計劃從1月4日執飛至3月1日，每周執飛四架次。

廈門邊檢總站高崎邊檢站數據顯示，2025年廈門口岸出入境旅客量逾600萬人次，年增長近20%；其中往來中韓兩國的旅客量近19萬人次，更增長超過45%。