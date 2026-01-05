談委瑞內拉局勢 王毅：從不認為哪個國家可充當國際警察

快訊

聯合報／ 大陸中心／即時報導
中共外長王毅4日在北京與巴基斯坦副總理兼外長達爾舉行第七次中巴外長戰略對話時，特別提及當前委內瑞拉局勢，強調反對將一國的意志強加於別國。（新華社）

針對當前委內瑞拉局勢，大陸外長王毅4日在北京與巴基斯坦副總理兼外長達爾舉行第七次中巴外長戰略對話時特別強調，「我們從不認為哪一個國家可以充當國際警察，也不認同哪一個國家可以自詡為國際法官，各國的主權和安全都應受到國際法的充分保護。」

根據大陸外交部4日深夜發布的新聞稿，王毅說，「我們一貫反對在國際關係中使用或威脅使用武力，反對將一國的意志強加於別國。」他並指，當前國際局勢更加變亂交織，單邊霸凌現象愈演愈烈。

在美國總統川普於「真實社交」平台發文稱，美國已成功對委內瑞拉及其領導人馬杜洛實施大規模打擊行動，馬杜洛及其夫人已被控制並移送出境後，大陸外交部隨即於3日深夜以發言人名義發布新聞稿，表達中方對美方悍然對一個主權國家使用武力並對一國總統動手深表震驚，予以強烈譴責。

大陸外交部指出，美方這種霸權行徑，嚴重違反國際法，侵犯委內瑞拉主權，威脅拉美和加勒比地區和平與安全，中方堅決反對，敦促美方遵守國際法及聯合國憲章宗旨和原則，停止侵犯別國的主權安全。

4日下午，大陸外交部再度以發言人名義發布新聞稿指稱，中方對美方強行控制馬杜洛夫婦並移送出境表示嚴重關切。大陸外交部表示，美方行徑明顯違反國際法和國際關係基本準則，違反《聯合國憲章》宗旨和原則。中方呼籲美方確保馬杜洛夫婦人身安全，立即釋放馬杜洛夫婦，停止顛覆委內瑞拉政權。

王毅上個月17日曾與委內瑞拉外長希爾通電話，希爾向王毅通報當前委內瑞拉國內形勢。王毅則告訴希爾，中國和委內瑞拉是戰略伙伴，中方反對一切單邊霸凌行徑，支持各國捍衛自身主權和民族尊嚴。

2023年9月13日，馬杜洛訪問中國期間與大陸國家主席習近平共同宣布兩國關係為「全天候戰略夥伴關係」。2025年5月9日，習近平在莫斯科出席「紀念蘇聯偉大衛國戰爭勝利80周年」慶典期間也會見了馬杜洛。

習近平當時表示，中國和委內瑞拉是相互信賴、共同發展的好夥伴，雙方在國際風雲變化中結下鐵桿友誼。中國將一如既往堅定支持委方維護國家主權、民族尊嚴、社會穩定。

馬杜洛則表示，中國是委內瑞拉偉大的朋友，感謝中國一直以來為委內瑞拉維護國家主權、實現經濟社會發展提供無私支持幫助，期待同中國加強全天候戰略夥伴關係。

而在遭美軍活逮的數小時前，馬杜洛才剛會見由中國政府拉美事務特別代表邱小琪率領的中方代表團。根據委內瑞拉總統府新聞辦公室上周五發布的新聞稿，邱小琪重申中國和委內瑞拉是久經考驗的戰略夥伴，中國將委內瑞拉視為該地區重要的政治盟友。

川普當地時間3日表示，美國將「接管」委內瑞拉，「直到我們能夠進行安全、恰當和明智的過渡的時候」，再將國家交給新的領導層。

馬杜洛 委內瑞拉 外交部

