牆外文摘：武力攻台，國民黨將沒有存在的意義

（德國之聲中文網）台灣“鏡報”發表社論文章《中共已經不把國共交流當一回事》，作者鄭任汶指出，雙城論壇起源於2010年前台北市長郝龍斌任內，當時是馬英九執政，兩岸情勢水乳交融，15年後的今天，兩岸情勢與國際局勢變化已非當年。在2025年底這場上海雙城論壇之後，共產黨迫不及待地宣布展開實彈軍演，此有幾項意義：第一、中共已經不把國共交流當一回事，第二、中共明確知道中國國民黨已經無法代表台灣的主流民意，第三、寄望藍白合作拿下台灣，那不如自己出手，第四、中共不斷提高軍演層級，讓國際社會知道中共不是玩假的，在真的動武之前，中共必須持續表態以有助於鞏固國內政權，也有利於維持強國的尊嚴。

文章說，嚇阻理論（Deterrence Theory）最重要的基礎就是反擊的力量，國民黨在敵人面前卑躬屈膝的結果就是被欺壓到底。國民黨在立法院力擋軍購，只會被中共訕笑，就算要未來兩岸要坐上談判桌，沒有實力的台灣，就會跟80年前在中國大陸兵敗如山倒的國民黨一樣，讓中共予取予求，台灣將毫無招架之力。

作者擔憂，實彈軍演的下一步，萬一不幸就是兩岸開戰，當中共決定不顧一切以武力攻擊台灣的那一刻，中國國民黨就更沒有存在的意義。因為在那之前，中共的態度已經非常清晰，那就是國民黨不再代表台灣的主流民意，他們也沒有耐心等待國民黨執政，雙城論壇只剩下國民黨拿來在台灣內部說嘴的功能。

芯片政策：特朗普再次幫了中國的大忙

特朗普去年底宣布，將允許中國從美國企業英偉達公司購買先進人工智能芯片H200。《紐約時報》發表文章《特朗普災難性的芯片政策將助力中國》，作者Ben Buchanan和Matt Pottinger認為，特朗普在今年夏天已做出向中國出售另一款先進芯片H20的錯誤決定，如今更是錯上加錯。H200的性能約為H20的六倍，將為中國的軍事和人工智能發展提供更大助力。

文章指出，盡管中國自2014年起投入約2000億美元推動芯片產業發展，但受美國政策限制，其先進人工智能芯片的研發與生產面臨困難。目前中國生產的芯片性能均遠未達到H200的水平。中國領先芯片制造商華為預計，其產品最早要到2027年底才能達到H200的性能標准——而這個預估本身就顯得過於樂觀。總體而言，中國芯片提供的總算力僅為美國企業的1%至3%。

特朗普政府辯稱，向中國出售芯片將使中國“依賴”美國產品，從而阻礙其提升本土產能的努力。作者認為，中國對此有著清醒的認識。特朗普宣布出售H200的決定後數日，就有報道稱中國將追加投資700億美元，用於提升本土芯片產能。據中共旗下《環球時報》上周日報道，英偉達的先進芯片僅會被中國科技企業用於完成向本土替代產品的過渡。

彭珮雲在計劃生育政策中的作為

2026年1月1日是中國正式廢除獨生子女政策十周年。就在幾天前，曾長期擔任國家計劃生育委員會主任的彭珮雲去逝。時事節目“不明白播客”主持人袁莉采訪人口問題學者易富賢。易富賢認為，彭珮雲是中國人口政策中非常關鍵的一個人物。她是在1988年開始擔任國家計生委主任，她上台之後，在湖南省常德市在1980年代已經探索出計劃生育一票否決制。1991年她游說當時的國家中共總書記江澤民，將一票否決制推廣到全國，這就將計劃生育的所有的漏洞全部堵死了。這就導致全國的生育率，從1990年的2.3下降到2000年的1.2，下降了差不多一半，這就奠定了中國經濟在2012年開始下行以及今後長期衰退的人口學的基礎。

易富賢指出，全國婦聯主席對於很多人來說，好像是維護婦女權益的一個機構。事實上，中國的全國婦聯是國家計生委的一個配套的機構，各級婦聯主任的一個最大的任務是抓計劃生育。強制墮胎，強制結扎，最大的這個操盤手就是全國婦聯。1980年到2015年中國獨生子女政策期間，一共有3.3億婦女被上環，有1.1億婦女被結扎，有3.2億婦女被墮胎。這個過程中有一半是在彭珮雲擔任計生委主任和婦聯主席期間。

易富賢認為，中國的生育率的難題裡面的三大難題，第一，是心理上不願意生孩子。幾代人的獨生子女政策導致了年輕一代的生育觀念、結婚觀念已經徹底的改變了，甚至不願意結婚。第二個原因是養不起，因為中國的各項社會經濟都是圍繞著主流家庭只有一個小孩進行規劃的。第三，中國的育齡婦女減少。中國85%的小孩是20-34歲婦女生的，但是這個年齡的婦女到2050年將會減少一半。

