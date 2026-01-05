快訊

解放軍「全軍開訓」秀肌肉 成年陸男強制兵役登記

聯合報／ 記者林則宏／綜合報導
今年1月2日解放軍新年度全軍開訓日當天，解放軍陸軍第76集團軍某旅正在進行「刺殺操」。圖／取自《中國軍號》
今年1月2日解放軍新年度全軍開訓日當天，解放軍陸軍第76集團軍某旅正在進行「刺殺操」。圖／取自《中國軍號》

央視新聞報導，解放軍二○二六年「全軍開訓」昨天啟動，今年全軍開訓聚焦實戰化練兵，強調「開訓即開戰、起步即衝鋒」。報導稱，解放軍空軍新年開訓就派出殲—20編隊。此外，東風—17飛彈、無人機、「機器狼」等新銳裝備也高調亮相。

解放軍自二○一八年起，在每年第一個工作日啟動「全軍開訓」正式制度化、成為固定的年度政治與軍事儀式。

另，大陸「兵役登記工作規定」自二○二六年一月一日起正式施行。根據新規，今年起，大陸所有男性年滿十八歲，無論是否有意願從軍，都必須依規定完成兵役登記，否則將影響日後升學與就業。

大陸媒體指出，強制兵役登記是為便於官方掌握兵員潛力、應對可能的緊急情況。

大陸兵役制度是，完成兵役登記後，兵役機關會依軍隊需要和條件審查，徵集部分人服義務兵役。服役滿兩年後，大部分人會退役，部分優秀且自願的義務兵可選改為軍士，轉為志願兵。

美國之音先前報導，解放軍以宣傳方式警告適齡青年不登記兵役後果嚴重，被部分輿論解讀是為台海開戰做準備。但遭解放軍有關官員否認，海軍司令部前中校參謀姚誠接受美國之音採訪時表示，主要目的不是很多人認為的攻台，當前中國徵兵吸引力日益下降可能才是更重要的因素。

