被問抗日歷史題 李在明：中韓共抗侵略經驗可貴

聯合報／ 大陸中心／綜合報導
南韓總統李在明預計七日到上海的大韓民國臨時政府舊址參觀。中央社
南韓總統李在明預計七日到上海的大韓民國臨時政府舊址參觀。中央社

南韓總統李在明在歷史問題上與中國大陸較一致，此行他將赴上海參觀日本殖民時期的大韓民國臨時政府舊址外，韓方還與中國大陸積極推動韓國烈士安重根忠骸遷回南韓安葬事宜。

李在明訪華前接受央視專訪被問到當年中韓併肩對日抗戰時表示，為了本國利益而侵略他國、屠殺他國民眾的行為絕不應再次發生。人類往往會重蹈覆轍，因此必須從過去汲取教訓。在這一點上，「我認為，韓中兩國反抗侵略、共同鬥爭的歷史經驗彌足珍貴」。

而韓聯社報導，青瓦台發言人姜由楨表示，二○二六年是韓國獨立運動家金九（號白凡）誕辰一百五十周年，同時也是「大韓民國臨時政府」上海舊址設立一百周年，李在明總統將在上海紀念這些事件並回顧其歷史意義。

大韓民國臨時政府於一九一九年四月十三日在上海成立，當今韓國政府以一九一九年作為開國元年，正是從在上海的臨時政府開始算起。當地辦公地址幾經遷移，最終於一九二六年七月遷入上海市馬當路現在的地址（位新天地附近），被稱為「韓國民族獨立運動的聖殿」。

大韓民國臨時政府後來在日軍追捕下被迫撤出上海，最終在一九四○年搬遷至重慶，在此成立韓國光復軍，加入中國抗日戰爭的國際縱隊。而在此之前，黃埔軍校早已開班專門訓練韓國的軍事人才，蔣中正故總統當年也十分支持韓國獨立運動。

李在明上任後也積極推動與大陸共同找尋韓國烈士安重根的遺骸，當年率眾推動韓國獨立的安重根於一九○九年在哈爾濱成功刺殺伊藤博文但被捕，後被執行絞刑，其遺骸始終未能確定，哈爾濱紀念館為其衣冠塜。曾任多年日相的伊藤博文就是一八九五年馬關條約逼迫清朝割讓台灣的日方代表。

李在明 抗日戰爭 抗戰 日軍

習李會登場 陸要南韓表態反台獨…韓媒：不能草率回應

南韓總統李在明昨天下午抵達北京，展開四天國是訪問，今天與大陸國家主席習近平舉行會談。韓媒披露，中方要求韓方在會上明確對台...

被問抗日歷史題 李在明：中韓共抗侵略經驗可貴

南韓總統李在明在歷史問題上與中國大陸較一致，此行他將赴上海參觀日本殖民時期的大韓民國臨時政府舊址外，韓方還與中國大陸積極...

福建艦下一步任務 陸專家：遠洋操練提戰力

備受關注的大陸首艘電磁彈射型航空母艦、也是解放軍第三艘航空母艦福建艦去年十一月正式入列。大陸軍事專家稱，今年福建艦主要任...

解放軍「全軍開訓」秀肌肉 成年陸男強制兵役登記

央視新聞報導，解放軍二○二六年「全軍開訓」昨天啟動，今年全軍開訓聚焦實戰化練兵，強調「開訓即開戰、起步即衝鋒」。報導稱，...

綠委提案修兩岸條例 國台辦警告：依反分裂法採斷然措施

民進黨立委林宜瑾等提案修正「兩岸人民關係條例」，將名稱改為「台灣與中華人民共和國人民關係條例」，刪除「國家統一前」文字表...

綠營立委提案修兩岸條例 國台辦：法理台獨將予以迎頭痛擊

民進黨籍立委提案修改台灣地區現行「兩岸人民關係條例」，用「台灣與中華人民共和國」定位兩岸關係，並刪除原條文中「國家統一前...

