被問抗日歷史題 李在明：中韓共抗侵略經驗可貴

南韓總統李在明在歷史問題上與中國大陸較一致，此行他將赴上海參觀日本殖民時期的大韓民國臨時政府舊址外，韓方還與中國大陸積極推動韓國烈士安重根忠骸遷回南韓安葬事宜。

李在明訪華前接受央視專訪被問到當年中韓併肩對日抗戰時表示，為了本國利益而侵略他國、屠殺他國民眾的行為絕不應再次發生。人類往往會重蹈覆轍，因此必須從過去汲取教訓。在這一點上，「我認為，韓中兩國反抗侵略、共同鬥爭的歷史經驗彌足珍貴」。

而韓聯社報導，青瓦台發言人姜由楨表示，二○二六年是韓國獨立運動家金九（號白凡）誕辰一百五十周年，同時也是「大韓民國臨時政府」上海舊址設立一百周年，李在明總統將在上海紀念這些事件並回顧其歷史意義。

大韓民國臨時政府於一九一九年四月十三日在上海成立，當今韓國政府以一九一九年作為開國元年，正是從在上海的臨時政府開始算起。當地辦公地址幾經遷移，最終於一九二六年七月遷入上海市馬當路現在的地址（位新天地附近），被稱為「韓國民族獨立運動的聖殿」。

大韓民國臨時政府後來在日軍追捕下被迫撤出上海，最終在一九四○年搬遷至重慶，在此成立韓國光復軍，加入中國抗日戰爭的國際縱隊。而在此之前，黃埔軍校早已開班專門訓練韓國的軍事人才，蔣中正故總統當年也十分支持韓國獨立運動。

李在明上任後也積極推動與大陸共同找尋韓國烈士安重根的遺骸，當年率眾推動韓國獨立的安重根於一九○九年在哈爾濱成功刺殺伊藤博文但被捕，後被執行絞刑，其遺骸始終未能確定，哈爾濱紀念館為其衣冠塜。曾任多年日相的伊藤博文就是一八九五年馬關條約逼迫清朝割讓台灣的日方代表。