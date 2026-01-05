快訊

經濟日報／ 編譯吳孟真／綜合外電
南韓總統李在明（圖右）出訪中國大陸，尋求強化與大陸的經濟關係。圖為去年11月雙方合影。（法新社）
南韓總統李在明4日出訪中國大陸，尋求強化與中國大陸的經濟關係與文化交流，並在區域局勢緊張升溫下，避免捲入強權間的對立關係。

李在明4日抵達北京，開啟為期四天的行程，周一（5日）預計和中國大陸國家主席習近平會晤，商討貿易、經濟關係、安全議題、北韓和文化交流等議題。雙方預期就多個領域的合作，簽署十多份合作備忘錄（MOU）。

這是李在明上任後首度訪陸，是2019年來首位出訪中國大陸的南韓在位總統，也是李、習兩人去年在亞太經合會（APEC）場邊會面後、短短兩個月內第二次會面。去年APEC行是習近平在時隔11年後首度訪韓。

李在明5日在北京參加一場經濟論壇，將率領三星電子、SK集團和現代汽車集團等200多位韓企領袖組成的商業代表團，磋商在人工智慧（AI）、綠能、供應鏈和觀光等領域擴大雙邊合作。李在明6-7日則預定在上海會晤主掌中國經濟政策的國務院總理李強。

文化交流也是此行關鍵議題。首爾當局希望擴大南韓產製內容在大陸佈局。中國為報復南韓部署美國薩德（THAAD）反飛彈系統，自2016年起實施「限韓令」，大規模限制南韓藝人在陸舉辦演唱會及上電視節目。南韓國家安保室長魏聖洛表示，南韓將以逐步、分階段方式，尋求恢復相關交流。

南韓此時正尋求穩定維繫與中國的關鍵夥伴關係，同時在李在明政府「務實」的外交策略下，維持與美國的強大聯盟。李在明就任後便釋出訊號，顯示其外交政策取向較前總統尹錫悅更為平衡；尹錫悅偏向深化與華府關係。

李在明此行也適逢區域外交敏感時刻。中日關係急劇惡化，台海緊張局勢持續升溫，首爾因而更有動機將自身定位為潛在調停者，同時避免捲入主要強權間的對立。外界預期，李在明將面臨必須說明南韓對台海議題立場壓力。他2日接大陸央視專訪時重申，南韓尊重「一個中國」政策的立場不變。

李在明也預計要求中國支持改善南北韓關係、推進朝鮮半島去核武化。就在李在明出訪大陸前數小時，北韓4日上午朝其東部海域發射飛彈。

李在明會習近平 聚焦五議題…預期簽署逾十份MOU

