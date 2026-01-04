綠委提案修兩岸條例 國台辦警告：依反分裂法採斷然措施

民進黨立委林宜瑾等提案修正「兩岸人民關係條例」，將名稱改為「台灣與中華人民共和國人民關係條例」，刪除「國家統一前」文字表述及「地區」相稱描述等。大陸國台辦今晚回應稱，如果「台獨」分裂勢力膽敢鋌而走險、觸碰紅線，大陸必將依據《反分裂國家法》，採取斷然措施，予以迎頭痛擊。

大陸國台辦發言人陳斌華晚間透過答記者問，回應綠委提案修改兩岸條例議題。

他首先說，「我們高度關注有關動向」。他表示，該提案罔顧台灣社會主流民意和台灣同胞平安福祉，公然挑戰「台灣是中國一部分」的歷史和法理事實，妄圖改變「世界上只有一個中國、大陸和台灣同屬一個中國」的台海現狀，推動「法理台獨」，蓄意升高兩岸緊張局勢，破壞台海及地區和平穩定，性質惡劣，充分說明賴清德當局和民進黨是不折不扣的和平破壞者、危機製造者、戰爭煽動者。

陳斌華強調，台獨意味著戰爭，是死路、是絕路。大陸有充分信心和足夠能力粉碎任何形式的法理台獨圖謀，絕不允許台獨分裂勢力以任何名義、任何方式「把台灣從中國分裂出去」。

陳斌華還說，如果台獨分裂勢力膽敢鋌而走險、觸碰紅線，大陸必將依據《反分裂國家法》，採取斷然措施，予以迎頭痛擊。

他喊話，希望廣大台灣同胞認清台獨邪惡本質和嚴重危害，堅定站在歷史正確的一邊，堅決反對台獨分裂活動，和大陸一道維護台海和平穩定，守護中華民族共同家園。