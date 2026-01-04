強碰北韓飛彈試射、馬杜洛遭逮 李在明飛抵北京開啟訪中行程

南韓總統李在明4日下午乘機抵達北京首都國際機場，開啟為期4天的訪華行程。這次訪問是李在明總統就任後首次訪華，也是韓國總統時隔6年再次訪華。出行前，李在明接受央視訪問表示，南韓始終尊重一個中國原則。而李在明訪中時值美國針對委內瑞拉軍事突襲、北韓試射飛彈，外界關注中韓雙方動向。

央視報導，李在明訪中期間，中韓領導人將在北京舉行會見會談，這是兩國領導人2025年11月在韓國慶州出席亞太經合組織（APEC）第三十二次領導人非正式會議並舉行會談後，時隔兩個月再次會晤，將進一步鞏固中韓戰略合作夥伴關係全面恢復的勢頭。

韓聯社援引工商界消息稱，200多名韓國企業家組成經濟代表團，包括三星、SK集團、現代汽車集團等領導隨同李在明總統訪華。中韓預計將討論在供應鏈投資、數位經濟、環境與氣候變化、人文交流、旅遊及打擊跨國犯罪等領域的務實合作。

據韓國官方消息，1月4日抵達北京後，李在明將於5日與習近平舉行會晤及國宴，隨後於6-7日轉往上海，形成包括參觀大韓民國臨時政府舊址。

綜合近日輿論討論，李在明此次訪中，預計雙方的訴求與籌碼將擺在談判桌上，包括歷史問題、台灣問題立場、韓半島核問題、晶片供應鏈以及文化產品解禁，甚至對沖川普影響的默契等。

韓國「朝鮮日報」2日引述該報與首爾大學開展的國民意識調查報導，民調結果顯示，僅12.9%韓國人受訪時表示「對中國友好」，對比2015年的光復70週年國民意識調查中的23.1%好感度，跌幅近半。在與2005年光復60周年國民意識調查中的39.3%好感度相比，20年間跌幅超出了三分之二。分析稱，2016年駐韓美軍部署薩德系統後，中國以限韓令對韓施壓等，都導致了韓國人對中國的好感度下降。

李在明訪中之際，韓聯社報導，北韓4日上午朝日本海方向發射不明飛彈。此次是北韓2026年首次發射彈道飛彈，上次北韓發射短程彈道飛彈是去年11月7日。有觀點認為，北韓在中韓元首會面之際發射飛彈，可能「刷存在感」。預計中韓領導將圍繞北韓無核化問題討論。