李在明啟程訪中 首個行程為會見當地韓僑

韓聯社報導，韓國總統李在明今日在首爾機場與其夫人金惠景啟程訪中，對中進行為期4天的國是訪問。李在明抵達北京後的首個行程是會見當地韓僑，並將於5日會見中國國家主席習近平。

韓聯社報導，李在明此訪是前韓國總統文在寅2019年12月訪中以來，韓國總統時隔6年多再次對中國進行的國是訪問。

5日他將與習近平舉行會談，這是雙方在去年11月借慶州亞太經合組織（APEC）峰會舉行會談之後的第2次會晤，此次也是李在明2026年首次出訪會見外國領導人。

中韓預計簽署包括經濟、產業、氣候和交通等領域的10多份深化合作諒解備忘錄（MOU）。另外，預計雙方還會針對朝鮮半島無核化問題，以及中方鬆綁「限韓令」等議題上尋求解方。

根據報導，李在明5日將出席韓中商務論壇，會見中國企業界人士。6日，李在明將與中國國務院總理李強會面並共進午餐，還將與中國全國人大常委會委員長趙樂際舉行會見。

7日，李在明將前往上海與上海市委書記陳吉寧共進晚餐，並出席旨在促進韓中風險及初創企業建立夥伴關係的活動。之後，他將訪問位於上海的大韓民國臨時政府舊址，並啟程返回韓國。