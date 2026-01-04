快訊

卓榮泰下令？陳水扁鏡電視節目踢鐵板 中監：審核後依法駁回

美軍最精銳三角洲部隊是何方神聖？5分鐘攻堅推翻馬杜洛13年政權

狂翻200倍！全家福袋開出「價值5萬金幣」 網友直呼：比iPhone還賺

李在明啟程訪中 首個行程為會見當地韓僑

中央社／ 北京4日電

韓聯社報導，韓國總統李在明今日在首爾機場與其夫人金惠景啟程訪中，對中進行為期4天的國是訪問。李在明抵達北京後的首個行程是會見當地韓僑，並將於5日會見中國國家主席習近平。

韓聯社報導，李在明此訪是前韓國總統文在寅2019年12月訪中以來，韓國總統時隔6年多再次對中國進行的國是訪問。

5日他將與習近平舉行會談，這是雙方在去年11月借慶州亞太經合組織（APEC）峰會舉行會談之後的第2次會晤，此次也是李在明2026年首次出訪會見外國領導人。

中韓預計簽署包括經濟、產業、氣候和交通等領域的10多份深化合作諒解備忘錄（MOU）。另外，預計雙方還會針對朝鮮半島無核化問題，以及中方鬆綁「限韓令」等議題上尋求解方。

根據報導，李在明5日將出席韓中商務論壇，會見中國企業界人士。6日，李在明將與中國國務院總理李強會面並共進午餐，還將與中國全國人大常委會委員長趙樂際舉行會見。

7日，李在明將前往上海與上海市委書記陳吉寧共進晚餐，並出席旨在促進韓中風險及初創企業建立夥伴關係的活動。之後，他將訪問位於上海的大韓民國臨時政府舊址，並啟程返回韓國。

李在明 韓國 上海

延伸閱讀

北韓時隔2個月射彈 韓媒：可能受美逮捕馬杜洛影響

李在明5日會習近平 傳北京要求韓國表態「反對台獨」

李在明訪陸 要替三星解套 盼解決晶圓廠二期投資案

【即時短評】李在明訪問北京 實用外交的一場大考

相關新聞

強碰北韓飛彈試射、馬杜洛遭逮 李在明飛抵北京開啟訪中行程

南韓總統李在明4日下午乘機抵達北京首都國際機場，開啟為期4天的訪華行程。這次訪問是李在明總統就任後首次訪華，也是韓國總統...

全面掌握兵員潛力 陸今年起男性年滿18歲強制兵役登記

中共中央軍委辦公廳日前發布《兵役登記工作規定》，並自2026年1月1日起正式施行。根據新法規定，今年起，中國所有男性年滿...

李在明率「經濟天團」訪華前受訪：中國多領域已領先韓

南韓總統李在明4日起對中國進行為期四天的國是訪問，這是他就職後首度訪中，行前他在青瓦台接受中國官媒訪談時明確表示，在技術...

「習李會」前 北京開出4要件 定調南韓是「戰略夥伴」

南韓總統李在明4日起訪問中，將進行「習李會」。根據台灣的情資單位透露，中方對「習李會」開出四項會談要件與四項相應承諾。有...

李慧琼、陳振英競逐香港立法會主席 8日投票

香港第八屆立法會主席選舉將於8日舉行，九龍中議員李慧琼和金融界議員陳振英兩人競逐。現為民建聯會務顧問的李慧琼昨日表示，如...

解放軍2026年全軍開訓4日正式啟動 焦實戰化練兵

央視新聞報導，解放軍2026年「全軍開訓」於1月4日正式啟動，今年全軍開訓聚焦實戰化練兵，強調「開訓即開戰、起步即衝鋒」...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。