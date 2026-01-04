全面掌握兵員潛力 陸今年起男性年滿18歲強制兵役登記

中共中央軍委辦公廳日前發布《兵役登記工作規定》，並自2026年1月1日起正式施行。根據新法規定，今年起，中國所有男性年滿18歲，無論是否有意願從軍，都必須依規定完成兵役登記，否則將影響日後升學與就業。

中國大陸目前實行以志願兵役為主體的志願兵役與義務兵役相結合的混合兵役制度。根據《兵役登記工作規定》，中國所有符合條件的男性公民（每年12月31日前年滿18歲者）都必須進行兵役登記。2026年的初次兵役登記時間為1月1日至9月30日。

完成兵役登記後，大陸兵役機關會依軍隊需要和條件審查，徵集部分人服義務兵役。服役滿兩年後，大部分人會退役，部分優秀且自願的義務兵可選改為軍士，轉為志願兵長期服役。

新華社指出，《兵役登記工作規定》的發布施行，是中國兵役制度改革的重要成果，對做好兵員徵集等工作具重要意義。

大陸媒體指出，強制兵役登記是為便於官方掌握兵員潛力、應對可能的緊急情況。央視網報導，四川省徵兵辦公室工作人員張洪瑞表示，完成初次兵役登記是應徵入伍的前提，應服兵役的男青年可根據自身實際情況，自願選擇是否報名參軍。

日前有多家大陸媒體提醒，今年起，年滿18歲的男性都必須完成兵役登記， 否則將影響日後升學與謀職。20歲的韓姓北京青年日前對美國之音表示，雖然中國向來規定適齡男性青年必須登記兵役，但媒體開宗明義強調無視登記的後果並不尋常。

韓男說，「之前媒體是沒有宣傳這些的，頂多是居委會給我打電話，提醒我說要進行兵役登記。在上大學之前是需要拿兵役登記的證去辦理入學，否則是不能入學的。」

美國之音日前報導，解放軍以宣傳方式警告適齡青年不登記兵役後果嚴重，被部份輿論解讀是為台海開戰做準備。但解放軍海軍司令部前中校參謀姚誠接受美國之音採訪時表示，主要目的不是很多人認為的攻台，當前中國徵兵吸引力日益下降反而可能是更重要的因素。

姚誠說，中國的軍隊已兩年多沒有加一分錢工資，反而很多福利給取消了。國家不分配（退伍後工作），當了兩年兵後還得自己去找工作，現在人們當兵就是為了混口飯吃。加上未來戰爭的可能性越來越大，（家長）都不願意把孩子送到戰場上去。

姚誠認為，強制登記兵役根本無法保證未來會有更多中國年輕人投身軍隊。「登記是必須登記。如果不登記，將來考大學、就業都會遇到阻礙，而且當地的派出所也會強行要你登記，但是上有政策、下有對策。人們會利用各種各樣的方式逃避兵役。」

姚誠表示，家長可以說，「孩子出去打工去了，不在家，不跟我們聯繫，電話也打不通」，那當局也沒辦法。