解放軍2026年全軍開訓4日正式啟動 焦實戰化練兵

央視新聞報導，解放軍2026年「全軍開訓」於1月4日正式啟動，今年全軍開訓聚焦實戰化練兵，強調「開訓即開戰、起步即衝鋒」。報導稱，解放軍空軍新年開訓就派出殲-20編隊。此外，東風-17飛彈、無人機、「機器狼」等新銳裝備也高調亮相。

解放軍在每年第一個工作日啟動「全軍開訓」正式制度化、成為固定的年度政治與軍事儀式，始於2018年。

2018年1月3日上午，中共中央軍委舉行2018年開訓動員大會，中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平首次向全軍發布訓令，習近平與中共中央軍委主要領導當日並親自在主會場校閱部隊。這也是中共中央軍委首度舉行年度開訓動員大會。

對於習近平首次向全軍發布開訓動員訓令，解放軍報當時形容，「這註定是一個載入軍史的新起點」。報導稱，「領袖的沙場動員，統帥的強軍號令，是練兵備戰新的時代號角，是強軍新征程上奮發前進的第一道命令。習主席和中央軍委率領全軍將士以新氣象新作為的堅定決心，全面加強實戰化訓練，全面提高新時代打贏能力。」

在2018年1月4日的報導中，解放軍報並表示，「新時代，新起點。讓我們在嶄新的起點上，常備不懈、苦練不怠，以練兵備戰、不辱使命的實際行動，向黨和人民交上一份過硬答卷。」