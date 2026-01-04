快訊

解放軍2026年全軍開訓4日正式啟動 焦實戰化練兵

聯合報／ 記者林則宏／即時報導
解放軍2026年「全軍開訓」於1月4日正式啟動，強調「開訓即開戰、起步即衝鋒」。（圖／截自央視新聞畫面）
解放軍2026年「全軍開訓」於1月4日正式啟動，強調「開訓即開戰、起步即衝鋒」。（圖／截自央視新聞畫面）

央視新聞報導，解放軍2026年「全軍開訓」於1月4日正式啟動，今年全軍開訓聚焦實戰化練兵，強調「開訓即開戰、起步即衝鋒」。報導稱，解放軍空軍新年開訓就派出殲-20編隊。此外，東風-17飛彈、無人機、「機器狼」等新銳裝備也高調亮相。

解放軍在每年第一個工作日啟動「全軍開訓」正式制度化、成為固定的年度政治與軍事儀式，始於2018年。

2018年1月3日上午，中共中央軍委舉行2018年開訓動員大會，中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平首次向全軍發布訓令，習近平與中共中央軍委主要領導當日並親自在主會場校閱部隊。這也是中共中央軍委首度舉行年度開訓動員大會。

對於習近平首次向全軍發布開訓動員訓令，解放軍報當時形容，「這註定是一個載入軍史的新起點」。報導稱，「領袖的沙場動員，統帥的強軍號令，是練兵備戰新的時代號角，是強軍新征程上奮發前進的第一道命令。習主席和中央軍委率領全軍將士以新氣象新作為的堅定決心，全面加強實戰化訓練，全面提高新時代打贏能力。」

在2018年1月4日的報導中，解放軍報並表示，「新時代，新起點。讓我們在嶄新的起點上，常備不懈、苦練不怠，以練兵備戰、不辱使命的實際行動，向黨和人民交上一份過硬答卷。」

解放軍 中央軍委 中共

相關新聞

解放軍2026年全軍開訓4日正式啟動 焦實戰化練兵

央視新聞報導，解放軍2026年「全軍開訓」於1月4日正式啟動，今年全軍開訓聚焦實戰化練兵，強調「開訓即開戰、起步即衝鋒」...

陸專家揭福建艦今年主要任務：完全形成戰鬥力

備受全球關注的大陸首艘電磁彈射型航空母艦、也是第三艘航空母艦福建艦去年11月5日正式入列。大陸軍事專家稱，今年福建艦主要...

李在明5日會習近平 傳北京要求韓國表態「反對台獨」

應大陸國家主席習近平邀請，南韓總統李在明今日將啟程前往北京，對中國展開為期四天的國事訪問。行前，李在明在接受大陸官媒專訪...

兩岸觀策／台海軍力懸殊 賴政府1.25兆軍購能運抵台灣？

面對中國大陸日益升高的軍事威懾，加上美國總統川普施壓台灣必須將軍費支出至少提升至GDP的5%，賴政府提出8年1.25兆元國防特別預算案。對於這筆巨額國防支出賴清德總統念茲在茲，在今年元旦談話中也再度呼籲朝野攜手合作早日通過。 但歷經解放軍東部戰區「正義使命-2025」圍台軍演後，台灣必須正視一個嚴肅問題：即便這筆預算最終全數通過，這批耗費民脂民膏採購來的武器裝備，未來是否真能順利運抵台灣？

北京擬定調 南韓是「戰略夥伴」

南韓總統李在明今起訪問中，將進行「習李會」。根據我國安單位情資，中方對「習李會」開出四項會談要件與四項相應承諾。國安人士...

新聞眼／南韓轉向 台灣處境更艱困

揚棄南韓前任總統尹錫悅的親美路線，李在明上任後調整為以國家中心利益的務實外交政策，積極改善與中國大陸、北韓關係，不再全面...

