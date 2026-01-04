快訊

陸專家揭福建艦今年主要任務：完全形成戰鬥力

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
大陸軍事專家稱，今年福建艦主要任務是從基本形成戰鬥力到完全形成戰鬥力過渡。圖為福建艦2025年11月5日入列授旗儀式在海南三亞某軍港舉行。（新華社）
備受全球關注的大陸首艘電磁彈射型航空母艦、也是第三艘航空母艦福建艦去年11月5日正式入列。大陸軍事專家稱，今年福建艦主要任務是從基本形成戰鬥力到完全形成戰鬥力過渡，因此在任務清單上會有編隊訓練、出島鏈能力與雙航艦戰鬥群等。

大陸軍事評論員杜文龍3日在央視《軍情時間到》節目中指出，福建艦入列後不久便開展首次海上實兵訓練，殲-35、殲-15T、殲-15DT、空警-600等多型艦載機陸續完成彈射起飛和著艦訓練，艦機適配性得到進一步驗證。

杜文龍表示，現在福建艦隻是一個初始編隊，把055大驅、052D、054，包括水下潛艇以及補給艦進行組合，形成完整的海上作戰編隊，「我想近期就能夠呈現出來。」

但迄今福建艦的訓練都是在沿海地帶，杜文龍預期，下一步很有可能會深入大洋，這樣可以在遠洋地區進一步考察編隊的綜合作戰指標。再者，目前看到雙航艦戰鬥群是遼寧艦和山東艦的組合，在二島鏈展示了中國航艦的遠戰能力。如果福建艦也納入其中，對於形成以福建艦為核心的雙航艦戰鬥群將會發揮重要作用。

杜文龍並提及無人裝備的重要性。他指出，無人裝備若在遙遠方向發現對手，就可以先敵發現、先敵攻擊。今後中國大陸將把無人裝備和有人裝備進行組合，可以把無人機打擊行動、水面艦艇打擊行動，包括水下無人潛航器的打擊行動，與傳統的反艦導彈、防空導彈相互組合。

杜文龍預期，未來解放軍在遠海地區的偵察行動、打擊行動，包括各種保障行動，都將離不開無人裝備和有人裝備的組合。

