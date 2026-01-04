快訊

李在明5日會習近平 傳北京要求韓國表態「反對台獨」

聯合報／ 大陸中心／即時報導
南韓總統李在明預計明天與大陸國家主席習近平舉行會談，據稱，在李習會的幕後協調過程中，中方要求韓國表態「反對台獨」。（法新社）
應大陸國家主席習近平邀請，南韓總統李在明今日將啟程前往北京，對中國展開為期四天的國事訪問。行前，李在明在接受大陸官媒專訪時說，「我本人也可以明確表示，韓國始終尊重一個中國。」李在明預計5日與習近平舉行會談，朝鮮日報引述南韓外交消息靈通人士表示，在李習會的幕後協調過程中，中方要求韓國表態「反對台獨」。

李在明此行將是自文在寅於2019年12月訪問中國以來，時隔六年多再有南韓總統訪問中國。據韓聯社報導，李在明今日抵達北京後將首先與當地南韓民眾舉行晚餐座談會。5日，李在明將與習近平舉行會談，預計雙方將簽署包括經濟、產業、氣候和交通等領域的10多份深化合作諒解備忘錄（MOU）。李在明還將出席中方準備的國賓晚宴。

據大陸外交部新聞稿，中共外長王毅上周三（2025年12月31日）應約與韓國外長趙顯通電話表示，今年是中國抗戰勝利80周年。面對日本一些政治勢力試圖開歷史倒車，為侵略殖民罪行翻案，相信韓方會秉持對歷史和人民負責的態度，採取正確立場，維護國際正義，包括在台灣問題上恪守一個中國原則。

趙顯則表示，李在明高度重視對華合作，堅定致力於發展韓中戰略合作夥伴關係。韓方願同中方密切配合，確保李在明訪華順利、成功。韓方尊重一個中國立場不會改變。

隨後在1月2日晚間播出的央視《高端訪談》專訪中，李在明表示，韓中兩國的基本關係，在建交之初就確立了非常原則的、基本的立場。可以明確地說，韓國政府始終恪守這一立場，從未偏離。

李在明說，「我認為，韓中關係的健康發展，有賴於雙方對彼此核心利益的充分尊重以及對各自立場的相互包容。在此背景下，我們對中國最核心的關切—台灣問題，將一如既往地秉持尊重一個中國的立場。」

朝鮮日報指出，在李習會的幕後協調過程中，中方要求韓國表態「反對台獨」。但考慮到對美關係等因素，在台灣問題上韓國不能配合中國的立場。

報導並引述韓國政府消息靈通人士說法稱，「考慮到朝鮮（北韓），中方不願意將『韓半島無核化』寫入文件，我們也不能草率地提到台灣問題。與此相比，應該會集中於雙邊關係和民生成果。」

