主張主動與陸合作 愛爾蘭總理訪陸

大陸外交部發言人昨天宣布，應國務院總理李強邀請，愛爾蘭總理馬丁於今天（四日）起至八日對大陸正式訪問，馬丁此行將與大陸國家主席習近平會見。除北京外，馬丁還將訪問上海。這也是愛爾蘭總理時隔十四年再次訪陸。

馬丁日前接受愛爾蘭日報採訪時，主張「重新平衡」愛中關係，認為愛爾蘭應主動與大陸展開合作，將本土生產的產品推向亞洲市場。在科技領域，他明確表示採取「孤立主義」策略是「完全錯誤的做法」。

大陸外交部官網發布，外交部發言人表示，包括國家主席習近平，將會見馬丁；國務院總理李強、委員長趙樂際將分別同他會談、會見，深入交換意見。

愛爾蘭日報報導，馬丁反駁該國軍事情報局一名高級軍官，將大陸定義為「敵對國家行為體」的說法。

馬丁表示，毫無疑問，從中長期來看，大陸將是一個非常重要的世界強國，這一點短期內不會改變。大陸會捍衛自己利益，需要注意的是，大陸在現代歷史上從未發動過戰爭。