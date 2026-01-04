北京擬定調 南韓是「戰略夥伴」

南韓總統李在明今起訪問中，將進行「習李會」。根據我國安單位情資，中方對「習李會」開出四項會談要件與四項相應承諾。國安人士分析，中國要阻止南韓在印太扮演更積極的角色，因此北京要在這次「習李會」定調中國與南韓是「戰略夥伴」，削弱美、韓、日同盟，或印太民主國家形成的民主同盟。

我國安單位掌握，中方對韓方提出四項會談要件：要求南韓跟習近平會面時，必須公開重申遵守中國的「一中政策」，且必須發表在雙方新聞聲明；承諾與美國國防工業合作相關產品，如軍事船艦等，不得運用於印太區域；承諾拒絕配合部署堤豐中程飛彈系統；承諾反對駐韓美軍在區域內的任務擴大。

中方也將提出四項承諾，包括正式解除對韓華集團子公司的制裁；廢止「禁韓令」，允許韓國演藝人員到中國演出；承諾倍數中客赴南韓觀光，預計上半年達去年基準的三倍，下半年提升至五倍；承諾協助爭取與北韓領導人金正恩對話，但不包括反對朝鮮半島非核化。