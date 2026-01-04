李在明今訪陸 行前重申尊重一中

南韓總統李在明今天啟程對大陸進行為期四天的國是訪問，這是他就職後首度登陸。行前他在青瓦台接受大陸官媒訪談時明確表示，南韓「始終尊重一個中國」。

據韓聯社，李在明今天訪問首日在北京與韓僑座談，五日和大陸國家主席習近平會談並參加雙邊商務論壇，六日同大陸總理李強、人大委員長趙樂際會晤，七日轉往上海參訪大韓民國臨時政府舊址，並會晤上海市委書記陳吉寧。李在明此次將偕逾兩百人的經貿團出訪，包含三星電子會長李在鎔、SK集團會長崔泰源、現代汽車集團會長鄭義宣、LG集團會長具光謨等指標性企業家都將參與。

此次訪問雙方領導人的會談議題，據韓方披露，將包含朝鮮半島無核化、黃海構造物、限韓令等。李在明前晚接受大陸中央廣播電視總台「高端訪談」主持人鄒韻訪談時說，此訪目的在於最大限度減少或消除以往的誤解或矛盾，使南韓和大陸牢固確立為相互助力彼此發展的關係。

就台灣議題，李在明表示建交時雙方政府達成的共識，至今仍是規範兩國關係的核心準則，其效力始終如一。「我本人也可以明確表示，韓國始終尊重一個中國」。在東北亞、在包括台灣海峽兩岸問題在內的周邊問題上，維護和平與穩定對我們而言至關重要。他重申，「我們對中國最核心的關切—台灣問題，將一如既往地秉持尊重一個中國的立場」。

針對國際關係，李在明說，在安全領域與美國的合作對南韓而言是不可迴避的現實，畢竟雙方是軍事同盟關係，經濟關係也在不斷深化，但這並不意味著韓中關係就應當走向對立或衝突，這對南韓的國家利益「毫無益處」。在力所能及的範圍内，韓國應當與中國盡可能實現共存與合作，積極深入地尋找彼此互利共贏的空間。

就經濟議題，李在明說，韓中之間的經濟合作有必要重構平等協作的關係。重中之重在人工智慧、高新技術產業等領域，打造有利於雙方發展的合作型經濟關係。他認為，韓中若能在競爭中發掘合作領域，又通過合作提升各自實力，就能構建起相輔相成的關係，既助力中國可持續發展戰略，又促進韓國的增長戰略。

李在明還稱許習近平是一位卓越且視野開闊的領導人，是一位真正可靠的鄰居，是能夠攜手前行、相互幫助的夥伴。他呼籲南韓與大陸領導人至少應該爭取一年會晤一次。