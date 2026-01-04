快訊

美智庫解讀中共軍演：中國海警扮鎖台要角

聯合報／ 編譯高詣軒／綜合報導
美國智庫「戰爭研究所」發布關於共軍「正義使命─二○二五」軍演的特別報告。報告提到，中國海警將在對台封鎖或隔離行動中扮演重要角色。圖為我國海巡署艦艇（左）對峙中國海警船（右）。記者廖炳棋／翻攝
美國智庫「戰爭研究所」（ＩＳＷ）日前發布一份關於共軍圍台軍演「正義使命─二○二五」的特別報告。該報告提到，中國大陸在該軍演中部署十四艘海警船，顯示海警將在對台封鎖或隔離行動中扮演重要角色。

該報告重點包括，上述演習模擬封鎖台灣主要港口城市及攔截台灣能源進口。中國海警很可能以「執法」名義，在封鎖時攔截非軍事船舶，以營造行動具合法性的假象。

該報告寫道，中國海警參與演習，是解放軍自前年五月大規模封鎖演習以來的一貫做法。鑒於中國海軍和海警的共同行動，這次軍演很可能旨在演練兩者間的協同作戰；海警可能在封鎖期間被用以攔截台灣商船和非軍事性政府船舶，海軍則對前來援台的外國勢力實施反介入／區域拒止戰略。

在南海，中國海軍海警的合作模式通常是，海警主導直接接觸外國船舶的「執法」任務，海軍負責維持外圍警戒或尾隨外國機艦，但近期中國也致力增加海軍在南海島嶼控制行動的參與度。中國可能讓海警負責對人口稀少的台灣小型外島（如烏坵、馬祖、東沙）的封鎖行動，而對人口更密集、防禦更嚴的目標，安排海警、海軍艦艇協同作戰。

報告也指出，這波演習主要動用具備高度精準打擊、反潛與反艦能力的兵力，並演練反介入作戰，以支援解放軍對台封鎖行動；這次演習很可能僅是解放軍企圖在多領域孤立台灣整體行動的一環。

報告直指，共軍每次繞台封鎖演習，都在提升解放軍迅速執行將台灣置於中國控制之下計畫的能力，台灣與美國的軍事規畫人員應從整體封鎖演習系列來評估解放軍行動。若讓正義使命─二○二五這類演習嚇阻美國對台的軍事與政治支持，只會讓北京行徑更大膽，鼓勵其進一步採取侵略行動。

共軍 軍演 解放軍 海軍 演習 北京 美國

