聽新聞
0:00 / 0:00
土耳其對陸免簽生效 首批大陸旅客便捷入境
從大陸北京、上海、廣州等地直飛土耳其的多個航班，2日上午7時至9時陸續降落在伊斯坦堡機場。隨著土耳其對持普通護照大陸公民免簽入境政策當天生效，首批享受這一便利的大陸旅客便捷入境土耳其。
新華社報導，從事赴土耳其旅遊業務十多年的韓秀美，在免簽首日帶領一個20多人的旅行團抵達伊斯坦堡。她表示旅行團持護照直接入境，非常便捷。
在歐洲留學的宋思佳當天凌晨飛抵伊斯坦堡機場，等待與朋友會合後一同遊覽土耳其。她表示，並沒有提前規劃行程，看到土耳其免簽政策後就立即買票過來看看。入境時略有忐忑，但通關過程十分順利。
從事絨毛貿易的商人劉英和同事抵達伊斯坦堡後，在機場等待土耳其合作夥伴接機。劉英表示，與土耳其商人合作已經十幾年，每年都要來往三四次。免簽政策將極大便利商業活動，有利於進一步推動與當地的貿易往來。
當天，中國南方航空公司伊斯坦堡營業部在機場舉辦活動，迎接在首個免簽日抵達的大陸旅客，並為幸運旅客贈送紀念品。營業部總經理徐嘉鋒介紹，為應對免簽後可能增長的客流量，南航計畫從今年3月起增加廣州、北京、烏魯木齊至伊斯坦堡的直飛航線頻次，屆時每周航班總量達到17班，將進一步拓寬中土之間的「空中絲綢之路」。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言