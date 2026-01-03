土耳其對陸免簽生效 首批大陸旅客便捷入境

從大陸北京、上海、廣州等地直飛土耳其的多個航班，2日上午7時至9時陸續降落在伊斯坦堡機場。隨著土耳其對持普通護照大陸公民免簽入境政策當天生效，首批享受這一便利的大陸旅客便捷入境土耳其。

新華社報導，從事赴土耳其旅遊業務十多年的韓秀美，在免簽首日帶領一個20多人的旅行團抵達伊斯坦堡。她表示旅行團持護照直接入境，非常便捷。

在歐洲留學的宋思佳當天凌晨飛抵伊斯坦堡機場，等待與朋友會合後一同遊覽土耳其。她表示，並沒有提前規劃行程，看到土耳其免簽政策後就立即買票過來看看。入境時略有忐忑，但通關過程十分順利。

從事絨毛貿易的商人劉英和同事抵達伊斯坦堡後，在機場等待土耳其合作夥伴接機。劉英表示，與土耳其商人合作已經十幾年，每年都要來往三四次。免簽政策將極大便利商業活動，有利於進一步推動與當地的貿易往來。

當天，中國南方航空公司伊斯坦堡營業部在機場舉辦活動，迎接在首個免簽日抵達的大陸旅客，並為幸運旅客贈送紀念品。營業部總經理徐嘉鋒介紹，為應對免簽後可能增長的客流量，南航計畫從今年3月起增加廣州、北京、烏魯木齊至伊斯坦堡的直飛航線頻次，屆時每周航班總量達到17班，將進一步拓寬中土之間的「空中絲綢之路」。