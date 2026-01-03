愛爾蘭總理時隔14年再次訪陸 主張主動與大陸合作

大陸外交部發言人3日宣布，應國務院總理李強邀請，愛爾蘭總理馬丁將於2026年1月4日至8日對大陸進行正式訪問，除北京外，馬丁還將訪問上海。這也是愛爾蘭總理時隔14年再次訪陸。

馬丁日前接受愛爾蘭日報採訪時，主張「重新平衡」愛中關係，認為愛爾蘭應主動與大陸展開合作，將本土生產的產品推向亞洲市場。在科技領域，他呼明確表示採取「孤立主義」策略是「完全錯誤的做法」。

大陸外交部官網發布，外交部發言人表示，包括國家主席習近平，將會見馬丁；國務院總理李強、委員長趙樂際將分別同他會談、會見，就雙邊關係和共同關心的問題深入交換意見。

外交部發言人指出，近年來，中愛互惠戰略夥伴關係穩健發展。雙方堅持相互尊重、平等相待，通過開放合作實現優勢互補、共同發展，成果惠及兩國人民。中方願以此訪為契機，同愛方增進政治互信，拓展互利合作，為新時代雙方實現高品質發展和中歐關係健康穩定前行增添新動能。

愛爾蘭日報25日報導，馬丁明確反駁該國軍事情報局一名高級軍官，將大陸定義為「敵對國家行為體」的說法。該軍官此前聲稱，大陸對愛爾蘭構成安全威脅，並批評愛爾蘭高校大量招收大陸學生的做法。

正在計畫率團訪問大陸、推動雙邊經貿合作的馬丁表示：「毫無疑問，從中長期來看，大陸將是一個非常重要的世界強國，這一點短期內不會改變。大陸會捍衛自己的利益，但需要注意的是，大陸在現代歷史上從未發動過戰爭。」

馬丁強調，儘管歐盟和英國近期發布一些涉及大陸的安全評估報告，但人們應更深入理解大陸的思維方式、處事原則以及其長遠的戰略考量。

馬丁指出，大陸過去40年顯著提升全球經濟影響力，而歐洲則常陷於短期主義。「這一切背後的風險在於，我們不希望最終陷入一個貿易保護主義盛行、世界走向兩極分化的局面。」

今年1月，愛爾蘭眾議院在都柏林召開會議，選舉共和黨領導人馬丁為新一屆聯合政府總理，任期為5年。現年66歲的馬丁，出生在愛爾蘭南部城市科克，這也是他繼2020年擔任總理後第二次擔任該職。