綠委擬提案將兩岸條例改為「兩國」 陸委會：必須獲得社會多數共識

民進黨林宜瑾委員將提案修「兩岸條例」名稱改為「台灣與中華人民共和國關係條例」，目前已獲20名執政黨立委連署，將正式提案，對此陸委會表示，基於尊重國會自主，行政部門不會表示意見，但也強調「兩岸條例」具高度政治敏感性，相關修正都必須獲得社會多數共識。

1991年憲法第一次增修時，列入「自由地區與大陸地區間人民權利義務關係及其他事務之處理，得以法律為特別之規定」，1992年7月立法院通過制定「台灣地區與大陸地區人民關係條例」，簡稱為「兩岸人民關係條例」、「兩岸條例」，如今立法已經30餘年，歷經多次修法，但從未修改過法律的名稱。

民進黨立委林宜瑾今（3日）表示，將提案修「兩岸人民關係條例」，將法律名稱改為「台灣與中華人民共和國人民關係條例」，也主張刪除原條文中「國家統一前」字眼以及透過「地區」相稱兩國領土之用語，讓法條進一步符合於基本事實。林宜瑾說，該提案已獲得超過20位綠委連署，將正式提案。

對此，陸委會午間透過書面回應指出，立法委員提案屬於立法權的核心事項，基於尊重國會自主，行政部門不會表示意見。如果進入法案審議程序，行政部門自會依程序表達立場。

陸委會強調，兩岸條例是基於憲法增修條文授權制定，作為規範兩岸人民往來交流所依循的重要法制基礎。兩岸條例具高度政治敏感性，相關修正都必須獲得社會多數共識。

最後陸委會也提到，為因應當前兩岸關係及中共對我統戰滲透，政府優先提出兩岸條例部分條文修正草案，我們樂見相關法案已經付委。陸委會期盼委員會能儘速安排審議，補強現行法制缺漏，進一步強化國家安全保障。

此前，去年12月底，行政院院會通過大陸委員會擬具的「兩岸條例」部分條文修正草案」，修正重點包含公務員赴陸全面採許可制、完善特定人員赴陸規範制度、民選公職人員赴陸接觸中共黨政軍應公開揭露、進一步擴大規範曾任指標性職務人員，禁止赴陸出席中共舉辦妨害國家尊嚴的活動等，行政院已函請立法院審議。