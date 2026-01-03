海協會長張志軍新年寄語：只要齊心協力，國家統一沒有翻不過去的山

據新華社，大陸海峽兩岸關係協會會長張志軍在《兩岸關係》雜誌2026年第1期上發表題為《行而不輟學共臻新程》的新年寄語，代表海協會向台灣同胞致以新年問候和祝福。張志軍表示，只要全體中華兒女齊心協力，國家統一、民族復興道路上便沒有翻不過去的山，沒有趟不過去的河。兩岸同屬一個國家、一個民族，中華民族偉大復興必將惠及廣大台灣同胞，為台灣發展帶來更光明的前景。

張志軍表示，2025年是兩岸關係砥礪向前、祖國統一積勢蓄力的一年，也是海協會工作服務大局、務實篤行的一年。海協會認真學習貫徹習近平總書記關於對台工作的重要論述和新時代黨解決台灣問題的總體方略，在反對「台獨」分裂、推動交流合作、妥處涉台突發事件、維護同胞權益等方面作出新的努力。不斷強化「九二共識」正確認知，增進台灣同胞正確的民族和國家認同。召開第四屆理事會第三次會議，凝聚推動兩岸關係和平發展、推動祖國統一的合力。廣泛參與各地交流活動，與台灣同胞廣泛接觸，宣介中央對台方針政策。積極邀請島內青年和團體來訪，協助兩岸交流交往大勢。妥處涉台突發事件，盡心回應同胞關切與訴求，積極維護同胞正當權益。

他表示，2026年祖國大陸將開啟「十五五」規劃新篇章，以中國式現代化全面推進強國建設、民族復興偉業必將取得新的偉大成就，這將為兩岸關係發展提供堅強保障，為祖國統一築牢堅實基礎。

張志軍說，海協會將一如既往地與廣大台灣同胞擴大交往、增進交流、深化合作、凝聚認同，與各位老朋友、新朋友、年輕朋友一道，共同推動兩岸關係和平發展，推進祖國統一大業，攜手書寫民族復興宏偉篇章。