黨校機關報點名三笘薰、張本智和 控日右翼藉文體活動美化侵略歷史

中共中央黨校機關報《學習時報》在昨天出刊的報紙第2版上，刊發了大陸國防大學政治學院馬克思主義理論系副主任許恆兵的一篇題為《警惕日本軍國主義在文體領域的滲透》的文章。文中點名日本足球員三笘薰、桌球運動員張本智和等從事附有軍國主義色彩的行為，指出日本極右翼勢力正有組織地利用文化、體育活動影響公眾認知，美化侵略歷史，必須高度警惕。

文章稱，一段時期以來，日本文體界接連出現夾帶軍國主義元素的行為。在運動領域，足球員三笘薰與二戰戰犯相關卡片合影、乒乓球運動員張本智和等人參拜供奉侵略戰爭戰犯的東鄉神社；此外，在文藝領域，偶像團體Snow Man在專輯預告中植入刻有戰犯名字和侵略戰爭年份的武士刀，動漫、電競等作品中屢次出現「旭日旗」、「731部隊」等象徵符號。

三笘薫是日本國家足球隊員，現為英超布萊頓隊的邊衛，去年11月他在社群媒體貼出一則他微笑手持印有日本帝國軍官小野田寬郎（Hiroo Onoda）形象的卡片的貼文，立即引起中國球迷撻伐，布萊頓青年訓練學校為此公開致歉。英超向中國球迷道歉話題，還一度衝上微博熱搜榜首。

張本智和是日本桌球排名第一的選手，2024年巴黎奧運前夕，張本智和曾與日本前國手石川佳純一同參拜東鄉神社的照片在網路流傳，也曾引發部分大陸網友強烈反彈。

文章認為，這些行為並非孤例，而是日本極右翼勢力有組織地利用文體活動影響公眾認知、美化侵略歷史的具體表現，已引發曾飽受日本軍國主義侵略的亞洲各國人民的強烈不滿。此類行徑不僅嚴重傷害受害國民眾感情，也對區域和平穩定構成現實威脅，國際社會必須高度警惕並採取必要措施加以應對。

該文稱，日本極右翼勢力藉著文體領域傳播軍國主義思想的動向，呈現出三個需高度警覺的特質。首先，利用文體活動的大眾屬性與情感紐帶，將政治意圖進行日常滲透。無論是運動員在賽場內外的表現，或是動漫、遊戲中的符號化植入，其共同點在於隱匿軍國主義歷史的殘酷性與侵略本質，將其轉化為一種可被消費、崇拜甚至引發懷舊情感的文化符號。

其次，採取由內及外、漸進試探的傳播策略。在國內層面，透過流行文化產品對青少年進行錯誤歷史觀的長期、隱性塑造；在國際層面，利用文體交流的中性平台，漸進式地展示相關符號與敘事，旨在試探國際社會反應底線，最終求謀求對侵略歷史的所謂重新定義與事實上的翻案。

最後，將青少年群體鎖定作為主要目標受眾，並實施代際認知塑造。透過佔據青少年日常接觸最頻繁的運動偶像、動漫遊戲等文體領域，以他們喜愛的形式灌輸經過美化的虛構歷史，培育新一代對軍國主義歷史缺乏批判能力甚至抱有好感的社會基礎，從而為極端民族主義的長遠復蘇埋下思想伏筆。

文章認為，日本極右翼勢力藉文體領域散播軍國主義思想的行為，與日本國內謀求所謂軍事大國地位、突破和平憲法限制等政治軍事動向相互呼應，形成了歷史修正主義思潮與安保政策激進化的聯動態勢。這些做法公然挑戰以《聯合國憲章》宗旨和原則為基礎的二戰後國際秩序。同時，這些行為為其激進的安保政策強行披上歷史正當性外衣，嚴重破壞區域和平穩定，必然加劇週邊國家對日本戰略意圖與軍事動向的警惕與不信任。

文章稱，必須正視這一態勢並迅速採取應對舉措。其中包括強化對涉事主體的懲戒與約束。國際體育組織、文化機構及跨國企業，對在公共場合公然使用軍國主義相關象徵符號的個體或團體，依其內部章程與合作約定，採取包括提醒、暫停資格直至終止合作等分級的約束性措施。

文章主張，同時，透過外交與法律途徑，對日本國內縱容甚至助推此類行為的機構與贊助商施加壓力，建立並公開其行為失範記錄，形成有效的國際監督與限制網絡，大幅提高其政治投機與歷史翻案的成本。