李在明：始終尊重一個中國 中韓關係至關重要

南韓總統李在明在與大陸國家主席習近平會面前，接受央視採訪時表示，南韓與中國大陸的關係至關重要，同時重申在台灣問題上「尊重一個中國」的立場。

彭博引述央視發布的採訪中文翻譯說：「韓中關係的健康發展，有賴於雙方對彼此核心利益的充分尊重以及對各自立場的相互包容，在此背景下，我們對中國最核心的關切——台灣問題，將一如既往地秉持尊重一個中國的立場。」

李在明提到，韓中兩國建交時所達成的共識，至今仍是規範兩國關係的核心準則，效力始終如一。「我本人也可以明確表示，韓國始終尊重一個中國。在東北亞、在包括台灣海峽兩岸問題在內的周邊問題上，維護和平與穩定對我們而言至關重要。」

李在明表示，韓中兩國的基本關係，在建交之初就確立了非常原則的、基本的立場。可以明確地說，韓國政府始終恪守這一立場，從未偏離。

李在明4日即將啟程訪問大陸，是2019年以來首名訪問大陸的在任韓國總統。他將於5日與習近平會晤。

李在明在採訪中讚揚兩國反抗侵略的歷史，同時敦促要汲取歷史經驗。他說，韓國與美國的軍事同盟，並不代表中韓關係就應當走向對立或衝突。

在談到更廣泛的議題時，李在明指出，南韓政府尋求與大陸在人工智慧、高新技術產業等領域建立新的平等合作關係。他還呼籲與大陸方面進行更頻繁的對話，稱兩國領導人至少應該爭取一年舉行一次會晤。

上觀新聞報導，此次訪問是中韓兩國領導人2025年11月在南韓慶州出席亞太經合組織（APEC）第三十二次領導人非正式會議並舉行會談後，時隔兩個月再次會面。南韓青瓦台發言人姜由楨2025年12月30日表示，兩國領導人將就惠及民生的議題措施展開討論，包括供應鏈、投資、數字經濟、跨國犯罪應對以及環境領域。

外交部發言人林劍同日在例行記者會上表示，中韓互為重要近鄰和合作夥伴，期待在兩國元首戰略引領下，此訪為推動中韓戰略合作夥伴關係進一步向前發展發揮積極作用。

中國社會科學院亞太與全球戰略研究院博士、中國人民大學國家安全研究院高級研究員楊丹志表示，李在明自2025年6月上任以來就重視改善中韓關係。兩國領導人短時間內再次會面，充分說明雙方對迅速改善雙邊關係有共識，並在新年伊始展現新氣象，儘早改變韓國前總統尹錫悅任內中韓關係不順暢、不正常的局面。