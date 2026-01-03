快訊

李在明訪陸前夕對台灣問題表態：將一如既往地秉持尊重一個中國的立場

聯合報／ 記者黃國樑/即時報導
南韓總統李在明接受央視高端訪談欄目專訪時對台灣問題表態，稱韓國始終尊重一個中國原則。 央視節目截圖
據央視新聞報導，韓國總統李在明在訪問中國前夕接受中央電視台總台專訪時，對台灣問題進行表態，李在明表示，他自己可以明確表示，韓國始終尊重一個中國。在東北亞、在包括台灣海峽兩岸議題在內的周邊議題上，維護和平與穩定對我們至關重要。他強調，我們對中國最核心的關切——台灣問題，將一如既往地秉持尊重一個中國的立場。

在央視的「高端訪談」欄目中，央視記者鄒韻問到，上一屆韓國政府在對台問題上有一系列消極動向，這也嚴重影響了兩國的關係發展，那麼韓國現政府在台灣問題上秉持什麼樣的立場，又如何計畫恪守一個中國原則？

李在明即回答稱，韓中兩國建交時，韓國政府和中國政府達成的共識，至今仍是規範兩國關係的核心準則，其效力始終如一。

他表示，他自己也可以明確表示，韓國始終尊重一個中國。在東北亞、在包括台灣海峽兩岸議題在內的周邊議題上，維護和平與穩定對我們至關重要。韓中兩國的基本關係，在建交之初就確立了非常原則性的、基本的立場。李在明說，可以明確地說，韓國政府始終恪守這一立場，從未偏離。

他表示，他認為韓中關係的健康發展，有賴於雙方對彼此核心利益的充分尊重以及對​​各自立場的相互包容。在此背景下，我們對中國最核心的關切——台灣問題，將一如既往地秉持尊重一個中國的立場。

台灣問題 南韓

