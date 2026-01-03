聽新聞
韓總統將訪陸 會見習近平

經濟日報／ 記者廖士鋒黃國樑／綜合報導

南韓總統李在明4日將啟程訪問中國大陸，韓媒報導李在明相關行程，稱他將於5日與大陸國家主席習近平舉行會談，共商民生與和平問題。屆時包括三星及LG等200多家南韓企業組成的龐大代表團，將隨李在明一同訪陸。

李在明4日至7日對大陸進行國事訪問。據韓聯社，南韓國家安保室室長魏聖洛昨天在記者會上介紹李在明訪問大陸的行程安排。

他說，李在明將於5日同習近平舉行會談。兩位領導人屆時將就朝鮮半島和平與無核化事宜進行探討。

除了首腦會談外，李在明將於5日出席韓中商務論壇，6日分別同大陸國務院總理李強、大陸全國人大常委會委員長趙樂際舉行會見。

12月31日中韓外長磋商元首會見，北京的通稿則指出，當時王毅表示，今年是抗戰勝利80周年。面對日本一些政治勢力試圖開歷史倒車，為侵略殖民罪行翻案，相信韓方會秉持對歷史和人民負責的態度，採取正確立場，維護國際正義，「包括在台灣問題上恪守一個中國原則」。

另據韓國民族日報報導，屆時包括200多家南韓企業組成的龐大代表團，將隨李在明一同訪陸。代表團將由大韓商工會議所會長、SK集團會長崔泰源率領，三星電子會長李在鎔、現代汽車集團會長鄭義宣、LG集團會長具光謨等四大集團掌門人均將參加。此外，排名第六的浦項集團會長等主要企業家也將隨行。這是自2019年12月以來，時隔六年南韓再次組成大規模訪華經濟代表團。

報導稱，代表團計畫與中國企業界舉行商務論壇、簽署合作諒解備忘錄（MOU）以及進行一對一商務洽談。據悉，此次訪華旨在將其作為拓展中國市場的契機，並探索在製造業供應鏈合作、服務與內容產業等領域的協作方案。

報導還透露，韓國貿易協會已於去年12月中旬組織十餘家會員企業的高層管理人員，前往上海、杭州等地進行為期四天三夜的考察。深入了解位於中國尖端產業核心的人工智慧、人形機器人等領域的研發與商業化進展，以及相關產業生態。

