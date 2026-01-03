聽新聞
0:00 / 0:00

陸噸級無人機 9分鐘飛越海瓊州海峽

聯合報／ 記者廖士鋒／綜合報導

大陸生產製造的噸級電動垂直起降飛行器（eVTOL）於日前完成跨海峽飛行驗證，僅九分鐘就可橫跨廿三公里瓊州海峽，這也是海南自貿港封關後首場標誌性低空產業活動。

綜合人民財訊、科技日報等消息，上月卅一日，峰飛航空「凱瑞鷗」航空器從海南海口明珠島起飛，僅用九分鐘橫跨瓊州海峽，並降落在廣東湛江徐聞港，實現全大陸首例噸級無人駕駛eVTOL跨瓊州海峽運輸場景驗證。

「凱瑞鷗」採用複合翼構型，最大起飛重量二噸，最大商載四百公斤，適用航程兩百公里，獲大陸民航局頒發的型號合格證、生產許可證與單機適航證，是全球首個「三證齊全」的噸級以上eVTOL機型。

專家指出，此次飛行不僅突破海洋環境下低空飛行器的載重限制、導航精度與安全管控三大核心技術難題，更借助海南自貿港全島封關後的政策優勢，實現了前沿技術從「實驗室」到實際應用的快速轉化。

無人機 自貿港

延伸閱讀

2025存股封關大盤點！年增277萬、股息領71萬…存股哥「開除老闆」實現旅居夢

史上最盛大！ 2026「台南鹿耳門煙火」日期確定了　「環廟式花火秀+無人機」絕美觀賞點先筆記

七龍珠Z「澎湖國際花火節」登場！2026最強夏日花火盛典，亮點、時間1次看

昶瑞無人機營收占比喊衝

相關新聞

李在明登陸前夕 南韓官方：堅持尊重「一個中國」的立場

南韓總統李在明即將啟程訪問大陸，官員介紹訪問行程時，被問及日前雙方外長通話期間大陸要求韓方恪守一個中國原則，雙方領導人是...

陸噸級無人機 9分鐘飛越海瓊州海峽

大陸生產製造的噸級電動垂直起降飛行器（eVTOL）於日前完成跨海峽飛行驗證，僅九分鐘就可橫跨廿三公里瓊州海峽，這也是海南...

民生需求難擋 連江縣長籲小三通假期增班

兩岸「小三通」通航廿五周年，福建昨舉辦座談交流活動，連江縣長王忠銘、金門副縣長李文良赴福州出席，陸方由大陸國台辦經濟局長...

陸學者：美國應防台北採取獨立舉動 大陸可減少軍演釋放善意

在2025年底美國對台軍售後，共軍對台進行軍演，台海局勢緊張再度上升。而大陸學者在美國知名刊物撰文提出美中「大交易」藍圖...

新聞眼／科技戰、輿論戰 美中從地球打到太空

美國與中國在太空的競爭日趨激烈，雙方搶占各級衛星軌道，小行星、月球、太空站等各類計畫各自推動，在資源有限下，美中互相指責...

港立會90議員宣誓就職 特首：留意「唱衰」言論搞分化

香港新一屆立法會90名候任議員，1月1日宣誓就職。監誓的香港特首李家超確定全體候任議員宣誓有後，說希望議員成為香港政府治...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。