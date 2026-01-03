陸噸級無人機 9分鐘飛越海瓊州海峽

大陸生產製造的噸級電動垂直起降飛行器（eVTOL）於日前完成跨海峽飛行驗證，僅九分鐘就可橫跨廿三公里瓊州海峽，這也是海南自貿港封關後首場標誌性低空產業活動。

綜合人民財訊、科技日報等消息，上月卅一日，峰飛航空「凱瑞鷗」航空器從海南海口明珠島起飛，僅用九分鐘橫跨瓊州海峽，並降落在廣東湛江徐聞港，實現全大陸首例噸級無人駕駛eVTOL跨瓊州海峽運輸場景驗證。

「凱瑞鷗」採用複合翼構型，最大起飛重量二噸，最大商載四百公斤，適用航程兩百公里，獲大陸民航局頒發的型號合格證、生產許可證與單機適航證，是全球首個「三證齊全」的噸級以上eVTOL機型。

專家指出，此次飛行不僅突破海洋環境下低空飛行器的載重限制、導航精度與安全管控三大核心技術難題，更借助海南自貿港全島封關後的政策優勢，實現了前沿技術從「實驗室」到實際應用的快速轉化。