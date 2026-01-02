香港宏福苑大火 港廉署查獲有黑社會背景的維修人員

快訊

聯合報／ 香港特派員李春/即時報導
香港宏福苑大火災後續效應之一，是揭開各類維修工程黑幕。（中通社資料照片）
香港宏福苑大火災後續效應之一，是揭開各類維修工程黑幕，香港廉政公署開年即公布大行動，已拘捕21名男女，懷疑其操控樓宇維修工程，其中有人是黑社會成員。

香港廉署說，案件涉及觀塘區兩個屋苑的大維修工程，一個貪污團伙中21人上星期被拘捕，包括15男6女，年齡30至81歲。案件牽涉翠屏北邨及合和大廈維修工程，被捕者包括中間人、工程顧問、工程承辦商，及屋苑業主立案法團成員，部分有黑社會背景。

香港廉署在行動中搜查多個地點，包括涉案工程顧問及承辦商的辦公室，檢走招標文件等多件證物。 廉署指其中一項工程，涉案承辦商涉嫌透過中間人，行賄工程顧問及屋苑法團部分成員，以取得總值約三千三百萬港元的工程合約；另一項工程則仍在籌備階段，涉案中間人懷疑藉貪污手段，收集業主的授權票，企圖操控屋苑法團，以協助日後取得相關維修工程合約。

廉署說已主動聯絡兩個屋苑的相關持份者，提醒他們在跟進涉案工程時需留意的貪污風險 。

香港 貪污 宏福苑

