李在明登陸前夕 南韓官方：堅持尊重「一個中國」的立場

南韓總統李在明即將啟程訪問大陸，官員介紹訪問行程時，被問及日前雙方外長通話期間大陸要求韓方恪守一個中國原則，雙方領導人是否會談及該問題時，南韓官員表示，韓方堅持尊重「一個中國」的立場。

據韓聯社，南韓國家安保室室長魏聖洛2日在記者會上介紹李在明訪問大陸的行程安排。他指出，李在明將於4日至7日對大陸進行國事訪問。他將於首日在北京同旅居大陸的韓僑座談，並於5日同大陸國家主席習近平舉行會談，出席諒解備忘錄（MOU）簽約儀式和國宴等活動。

魏聖洛表示，兩位領導人屆時將就朝鮮半島和平與無核化事宜進行探討。民生與和平不可分割，兩國具有「實現半島和東北亞和平與穩定」的共同目標。韓方將借此加強雙邊戰略溝通，爭取雙方關係全面恢復成為解決朝鮮半島問題的突破口，並呼籲大陸在此過程中發揮建設性作用。

另外李在明將於5日出席韓中商務論壇，6日同大陸總理李強會面並共進午餐，還將同大陸人大委員長趙樂際舉行會見。

而鋻於今年是南韓獨立運動家金九誕辰150週年暨大韓民國上海臨時政府成立100週年，李在明將於7日前往上海訪問大韓民國臨時政府舊址。他還將與上海市委書記陳吉寧共進晚餐，出席旨在促進韓中風險及初創企業建立夥伴關係的活動。

魏聖洛表示，韓中對「限韓令」的看法存在差異，政府將逐步擴大對促進文化交流的共識，謀求解決方案。對於大陸在黃海設置構造物問題，他說去年11月的首腦會談和工作層磋商等之機討論過相關議題，政府將基於磋商結果推動有關問題取得進展。

被問及「日前在韓中外長通話時，中方要求韓方恪守『一個中國』原則，韓中領導人是否會談及該問題」時，魏聖洛表示，韓方堅持尊重「一個中國」的立場。

公開資料顯示，1992年中共與南韓建交時，在建交公報中表述「大韓民國政府承認中華人民共和國政府為中國的唯一合法政府，並尊重中方只有一個中國、台灣是中國的一部分之立場」。

2025年12月初，因南韓電子入境卡（E-Arrival Card）系統中，「出發地」欄位及「下一目的地」欄位將我國列示為 「CHINA （TAIWAN）」，引起我方外交部不滿跟交涉，南韓外交部沉寂多日後，由其發言人朴一在記者會上，表示南韓「一貫堅持增進韓台間非官方實質合作的基本立場」，南韓與台灣的實質合作未來也會持續增進，相關問題也會「在這樣的基本立場下處理」。