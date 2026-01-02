福建辦小三通25周年座談會　強調以通促融

今天是兩岸「小三通」通航25周年，福建福州市今天舉辦座談交流活動，連江縣長王忠銘率團赴陸出席，大陸國台辦經濟局長彭慶恩和福建省相關單位負責人，專家學者，金門、馬祖各界代表，在福建的台胞代表以及小三通親歷者、船運企業代表等共40多人與會，會上強調兩岸融合發展主題、以通促融，盼展望閩台基礎設施互聯互通的未來規劃。同日，廈門也舉辦紀念活動，金門議長洪允典出席。

「小三通」客運航線通航25周年主題座談交流活動，由福建省閩台交流協會、福建省交通學會共同主辦，據掌握資訊，活動以「賡續『小三通』廿五載，共促兩岸融合發展」為主題。

會上，兩岸同胞共同回顧通航25年來發展歷程，探討「小三通」對促進兩岸人員往來和交流合作、推動「同城生活圈」建設、增進兩岸同胞情誼的意義，展望閩台基礎設施互聯互通的未來規劃，暢談兩岸融合發展前景。

連江縣長王忠銘表示，民生需求擋不住，也不能不解決，小三通深刻改變馬祖民眾的生活，出席座談的訴求包括假期增班黃岐航線，改善和優化航線、放寬管制措施等。王忠銘率連江縣府一行，此次計畫出席座談研討會，和參訪黃岐客運站、琅岐客運站動線等行程。

同日在福建廈門，「廈金『小三通』客運航線迎來通航25周年紀念活動」也在客運營運口岸五通碼頭舉辦，金門縣府是由觀光處處長許績鑫出席，民意代表部分由金門議長洪允典與會，廈門方面有廈門港口管理局局長任國岩、廈門台辦副主任虞聖堅，以及廈金航線相關從業單位代表出席活動。

廈門活動安排廈門、金門方小三通親歷者分享發言，以及25周年相關圖片展覽等。據稱，和廈門市一樣，福州市除座談研討外，也在對台碼頭舉辦相關儀式。

回顧2001年1月2日上午，馬祖台馬輪運載507位馬祖民眾首航福州馬尾，金門太武輪、浯江輪運載179名金門民眾首航廈門，小三通海上客運直航正式開啟。後隨兩馬協議、馬門協議簽署，小三通持續穩步推進，2025年，小三通客運量超190萬人次，25年來，小三通客運量累計已超過2600萬人次。