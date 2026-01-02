快訊

港府：黎智英健康獲得適切照顧

中央社／ 香港2日電
圖為2020年12月31日，黎智英（紫衣）步入香港特區終審法院。 （中新社資料照片）
圖為2020年12月31日，黎智英（紫衣）步入香港特區終審法院。 （中新社資料照片）

香港政府昨晚發表聲明，表示「強烈譴責英國廣播公司（BBC）刻意作出有關黎智英健康狀況的不實報導」，指BBC「企圖捏造事實誤導公眾，刻意為黎智英塑造悲情形象……」，並指在羈押期間，「黎智英的健康受到適切照顧」。

港府發言人在聲明中表示：「黎智英在羈押期間所獲得的醫療服務是完備的。所有懲教院所都設有醫院或診療室，由衞生署派駐的醫生和擁有護理資格的懲教人員提供24小時的醫療服務……」

港府發言人又指，在2025年8月的公開法庭聆訊中，代表黎智英的資深大律師已向法庭清楚表明，黎智英在獄中一直獲得適切的治療和待遇，且對黎智英在懲教院所內獲得的醫療服務沒有任何投訴。

發言人說：「別有用心的人士，包括黎智英的家人，和有關媒體對這些事實視而不見，繼續重複謊言和作出卑劣操作，其女兒近日更不斷企圖惡意抹黑香港特區政府和懲教署，令公眾誤信黎智英的羈押和醫療服務安排惡劣……」

去年12月15日，高等法院裁定壹傳媒集團創辦人黎智英2項勾結外國勢力危害國家安全罪名及1項發布煽動刊物罪名成立，預定今年1月12日聽取求情，然後再判刑。

今年78歲的黎智英及壹傳媒旗下3家公司各被控一項「串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全」罪及一項「串謀刊印、發布、邀約發售、分發、展示及或複製煽動刊物」罪，前者屬於國安法罪行，後者是一般刑事罪行。

被控的公司為蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司和蘋果日報互聯網有限公司。

黎智英又因為捲入「香港故事」成員李宇軒的案件，被加控一項勾結外國勢力危害國家安全罪。

黎智英的健康狀況一直受到家人及外界關注。

