港媒：中國今年將持續反腐 料還有「巨虎」被查

中央社／ 香港2日電
星島日報文章認為，北京方面今年仍將繼續霹靂反腐，還將有「巨虎」浮出水面。圖／AI生成
港媒分析指出，中國軍方去年出現大反腐並導致大批將領落後，高級將領的反腐高峰期已過，但預期北京方面今年仍將高壓反腐，矛頭可能指向中共中央最高決策機構政治局。

星島日報今天刊文表示，新年開始，中共機關刊物「求是」雜誌昨天發表了中國國家主席習近平在20屆四中全會閉幕會的講話，共分3大部分，當中包括「全面從嚴治黨」，篇幅之大，語氣之凌厲令人側目。

文章認為，這意味着北京方面今年仍將繼續霹靂反腐，還將有「巨虎」浮出水面。

據指出，去年中國有65名中管幹部（多數為省部級）落馬，當中有8名正部級高官，超過2024年的58名中管幹部受查數目，而這還未包括政治局前委員、中央軍事委員會前副主席何衛東等一批落馬的高級將領。

文章表示，習近平在四中全會說，「黨的自我革命和經濟社會發展是緊密相聯、相互促進、相得益彰的」，這實際上是駁斥「反腐影響經濟」之說；他還提出要以「一把手」為重點對象，緊盯重大政策制定、重大工程審批、大額資金安排、幹部選拔任用等重要事項。

據分析，從習近平的上述談話看，2026年中國的反腐仍將保持高壓狀態。

文章表示，中國軍隊經過刮骨療毒，上將只剩下寥寥幾個，相信針對高級將領的反腐高峰期已過，但「軍老虎」何衛東去年落馬後，政治局剩下23人，今年還會揪出哪隻「巨虎」，拭目以待。

