小三通走過25年 金馬首長盼擴大交流、解民生經濟需求

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門縣府觀光處公布最新統計指出，去年金廈泉小三通航線累計往返人次已突破184萬，較去年同期明顯成長，已回到疫情前九成以上水準。記者蔡家蓁/攝影
小三通施行滿25年，回顧過去，也牽動未來。金門縣長陳福海表示，期盼未來能爭取開放其他省分的團體旅客來金門旅遊，讓旅遊市場更加多元，帶動在地各行各業共同受惠；連江縣長王忠銘則直言，交流是趨勢也是潮流，相關民生需求「擋不住，也不能不解決」。

親自率團赴大陸出席小三通25周年紀念座談會的王忠銘指出，小三通早已在潛移默化中，深刻改變馬祖民眾的生活型態，兩馬逐漸形成「一日生活圈」。他此行主要提出多項訴求，包括連續假期增班黃岐航線、改善黃岐客運站空間與設施不足問題，並希望放寬琅岐航線管制措施、優化泊位配置，同時擴大對福建民眾赴馬祖旅遊的獎勵與促銷方案。

王忠銘指出，自2001年小三通啟航至今，馬尾、琅岐與黃岐等航線累計載客已突破104萬人次，25年來往返人數超過百萬。不過，近年受政治氛圍影響，交流腳步趨於保守，在中央尚未授權前，地方政府只能在法律框架內，推動宗教、體育、文化與旅遊等實質交流。

他也直言，馬祖與對岸連江、常樂在歷史、血緣、語言與生活文化上本就緊密相連，加上地緣條件特殊，從連江白沙港到黃岐港僅需25分鐘，遠比往返台灣本島便利；再加上大陸物價相對低廉，年假、連假期間，許多民眾自然選擇前往大陸消費。

王忠銘舉例，大陸一個饅頭僅人民幣1元，折合台幣約4.5元，馬祖一個饅頭卻要15元，價差近3倍，顯示跨境消費早已成為現實需求。他強調，這是趨勢也是潮流，民生問題不能忽視，仍須透過官方層級的溝通與協助，才能妥善回應民眾期待。

金門方面，陳福海因另有公務，指派副縣長李文良出席大陸舉辦的25周年座談會。陳福海表示，雖然自己將於年底卸任，但今年隨著金門新旅運大樓啟用，首要任務就是全面強化服務量能，提升通關效率與旅運品質，讓這座斥資逾20億元打造的新國門，成為金門觀光的新名片。

他也回顧，小三通於2020年因新冠肺炎疫情被迫全面停航，金廈航線中斷近三年，對在地經濟造成不小衝擊，直到2022年底他上任不到一個月，才成功促成復航。陳福海謙稱，復航並非一人之力，而是團隊努力及兩岸相關單位相互信任的成果。未來若能開放其他省分團體客，將有助於金門旅遊結構回到疫情前更均衡、多元的樣貌。

金門縣府觀光處公布最新統計指出，去年金廈泉小三通航線累計往返人次已突破184萬，較去前年同期明顯成長。記者蔡家蓁/攝影
昨日是元旦假期，大批大陸旅客一早就搭船到金門來，滿滿的人潮將通關處擠得水洩不通。圖／民眾提供
小三通 馬祖 金門

