大陸國台辦批賴總統 「兜售台獨、戰爭煽動者」

大陸國台辦發言人陳斌華就賴總統的元旦談話回應表示，賴清德再度兜售台獨分裂謬論，煽動兩岸對立對抗，是戰爭煽動者。陸委會回應，不論中共說什麼、做什麼，都不能改變中華民國已經存在一一五年的事實。

陳斌華表示，賴清德的講話充斥謊言與妄言，敵意與惡意，重彈民主對抗威權老調，妄圖蠱惑台灣民眾，誤導國際，再次暴露其「台獨」立場冥頑不化，對抗思維執迷不悟，充分坐實其是不折不扣和平破壞者、危機製造者、戰爭煽動者。

陳斌華認為，賴清德上台以來，違背台灣社會主流民意，頑固堅持「台獨」分裂立場，不斷炮製分裂謬論，蓄意升高兩岸對立，加劇台海局勢緊張。為謀取政治私利，大搞備戰謀獨，全民皆兵，把台灣推向兵凶戰危險境。

陳斌華表示，無論賴清德及民進黨當局說什麼，做什麼，都改變不了「台灣是中國一部分的事實」和「台獨」必然敗亡下場，祖國完全統一必定實現。希望廣大台灣同胞看清「台獨」邪惡本質和嚴重危害，堅決反對「台獨」分裂和外來干涉。