漳州核電廠「華龍一號」二號機商轉 距台僅273公里

距離台灣二七三公里、位於大陸福建漳州核電廠的「華龍一號」二號機組昨天開始商轉，預估一年可發電一百億度電。漳州核電廠共規畫建置六台機組，一號機組與昨天的二號機組都已商轉。

中新社報導，一月一日，經過一六八小時滿功率連續運行考核，中核集團旗下中國核電投資控股的漳州核電二號機組正式投入商業運行，也意味著漳州核電一期工程（一號機、二號機）全面建成投產。

漳州核電廠二號機組二○二○年九月開工建設，二○二五年十月十一日裝載核燃料，同年十一月廿二日併網發電。

「華龍一號」是中國大陸自主研發的三代壓水式反應爐，單台核電機組年發電量可達一百億度，可減少二氧化碳排放約八一六萬噸，相當於每年減少標準煤消耗超三百萬噸。

漳州核電廠是「全球最大」的「華龍一號」基地，總共規畫建置六台機組。漳州核電一號機組在二○二五年一月一日商業運行，目前已發電一○二億度；第三、第四號機組處於土建安裝階段（興建中）；第五、第六號機組正推進前期工作。

央視指出，漳州基地六台機組全面建成商轉後，預計每年可提供超六百億度的清潔電能，估算可以滿足福建南部地區廈門市、漳州市用電總和的百分之七十五。

大陸近年積極推動核電，截至二○二五年十一月，在建核電機組廿七台（全球在建機組共五十八台），總裝機容量超過三二三○萬千瓦，高居全球第一（遠超第二名印度的七台），占全球在建核電規模的百分之四十以上。覆蓋遼寧、山東、廣東等十二個省份的廿八個核電廠。新建的核電廠百分之九十以上採用國產化三代技術，「華龍一號」占比超百分之六十。

不過，福建多座核電廠離台較近，最近的是福建福清核電廠，僅距離一六二公里，寧德核電廠也僅距離二二九公里。另，大陸首個民營參股的核電廠浙江三澳核電廠，也僅距離台灣二三四公里，目前正在建設中。