陸載人登月「夢舟」將首飛！今年太空計畫日程排滿滿

大陸近年積極推動太空工程，去年共實施九十二次太空發射，刷新紀錄，其中包含首次緊急發射神舟廿二號太空船到太空站。而今年將開展更多太空相關計畫，除了天宮太空站的輪替外，還有新一代載人太空船「夢舟」首飛、發射嫦娥七號月球探測器等。

中新社報導，去年大陸共實施九十餘次宇航發射。其中，長征系列運載火箭執行六十九次發射；捷龍三號運載火箭四次發射，將三百餘顆（含搭載）航天器送入軌道，發射次數與載荷數量分別較前一年大幅增長；民營太空方面，力箭一號、穀神星一號、朱雀二號、引力一號、雙曲線一號等運載火箭在去年一共實施十餘次發射。

值得一提的是，針對載人登月，去年「攬月」月面著陸器著陸起飛綜合驗證完成、長征十號系列運載火箭兩次繫留點火試驗成功；而就重複使用運載火箭技術，朱雀三號、長征十二號甲運載火箭先後開展首飛及回收試驗（但皆未能成功回收）。

央視報導，今年度大陸的太空計畫「日程排滿」，神舟廿三號、神舟廿四號將前往大陸天宮太空站，還將實施天舟十號貨運太空船發射，神舟廿三號太空人中的一名將開展一年以上的長期駐留試驗。

最引人關注的是大陸新一代載人太空船「夢舟」首飛。這款在神舟太空船基礎上全面升級的新太空船，未來將用於近地太空站運營和載人月球探測任務，今年還將發射嫦娥七號探測器，目標直指月球南極，若成功證實月球上存在水，大陸有望成為全球首個在月球上發現有水的國家。

在深空探測領域，今年，天問二號探測器將飛抵小行星2016HO3進行探測、取樣並返回地球，預計將在明年底著陸地球並完成回收，此後再對主帶彗星311P開展科學探測。天問二號於去年五月底發射升空，執行大陸首次小行星探測與採樣返回。