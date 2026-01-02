聽新聞
新聞眼／美中競爭 從地球打到太空

聯合報／ 本報記者廖士鋒
中美科技戰、輿論戰從地球打到太空。圖為長征八號運載火箭去年從海南商業航天發射場一號發射工位點火起飛，將18顆千帆星座互聯網通信衛星送入預定軌道。中新社
中美科技戰、輿論戰從地球打到太空。圖為長征八號運載火箭去年從海南商業航天發射場一號發射工位點火起飛，將18顆千帆星座互聯網通信衛星送入預定軌道。中新社

中國大陸與美國太空的競爭日趨激烈，雙方搶占各級衛星軌道，小行星、月球、太空站等各類計畫各自推動，在資源有限下，中美互相指責愈來愈高調，雙方的科技戰、輿論戰也從地球打到太空。

據觀察者網統計，全球二○二五年有三二七次軌道級發射，其中失敗十次。去年大陸太空發射數量九十二次創新高，但仍不及於美國獵鷹九號單單這一款火箭的一百六十七次。整體來看，美中在太空發射與衛星組網領域的兩強格局已定，尤其是低軌衛星層面，大陸正積極建設「國網星座」、「千帆星座」，與美國星鏈星座相抗衡。數年後，中美雙方在低軌衛星上將達共約十萬顆，密密麻麻遍布地球上空，其他國家都將望其項背。

但在發射成本上，大陸目前未有優勢，大陸力箭一號經過九次發射後也只能把每公斤成本降在一萬美元以下；馬斯克的獵鷹九號則僅有三千美元，大陸去年底進行兩次可重複使用火箭發射，雖回收皆失敗，但為降低成本，一級可回收火箭為必走的路徑。

大陸還已經開啟小行星探測工程、並將建「中國版的小行星防禦體系」，亦可見其試圖緊追美國。另大陸已宣布二○三○年前實現載人登月計畫，將在今年實施夢舟號首飛，美國總統川普去年底也簽署了行政命令，要求加速重返月球、部署太空核能系統。大陸擬建設的國際月球科研站，合作方俄國也計畫向月球投送小功率核電站。

美國與大陸雖然建立了火星探測器軌道數據交換機制，但美國「沃爾夫條款」阻卻了雙方其餘的合作可能。更大的問題是，在太空領域雖有國際組織與規則，但受大國競逐影響下，管制能力明顯不足。

中美低軌衛星的互相指責只是冰山一角，舉凡美國「金穹」系統遭大陸指控將加劇外太空戰場化風險、北約將太空視為作戰領域也引起大陸反彈；美國也指控大陸衛星公司提供影像給葉門胡塞武裝（台譯：青年運動）攻擊美國船艦、澤倫斯基亦指稱大陸衛星公司協助俄國打擊烏克蘭能源設施等。

未來隨著中美太空活動增加、低軌衛星織密、地緣政治博弈，已經可預見搶占軌道資源、爭奪話語權等「太空糾紛」將會愈來愈多。

