聽新聞
0:00 / 0:00

陸點名批星鏈：擠占頻軌資源 曾2度「危險抵近」中方太空站

聯合報／ 記者廖士鋒陳宥菘／綜合報導
大陸近年頻繁發射火箭送衛星上太空。圖為去年12月31日剛以長征七號改運載火箭，將實踐二十九號衛星A星、B星成功送入預定軌道。新華社
大陸近年頻繁發射火箭送衛星上太空。圖為去年12月31日剛以長征七號改運載火箭，將實踐二十九號衛星A星、B星成功送入預定軌道。新華社

隨著中美太空競賽白熱化，大陸近日在聯合國安理會阿里亞模式會議上指控，美國SpaceX星鏈」（Starlink）衛星嚴重擠占頻軌資源，還曾兩度危險抵近中國大陸的太空站。大陸方面還指控，「星鏈」被暴恐分子、分離勢力以及電詐集團大量使用，帶來監管和執法難題。

央視新聞報導、大陸駐聯合國代表團網站當地時間十二月廿九日，大陸常駐聯合國代表在低地球軌道衛星（低軌衛星）問題安理會阿里亞模式會議上發言時，批評「個別國家」的商業衛星星座肆意擴張，缺乏有效監管，帶來顯著安全挑戰。

<a href='/search/tagging/2/馬斯克' rel='馬斯克' data-rel='/2/139670' class='tag'><strong>馬斯克</strong></a>的SpaceX星鏈占據多數近地衛星軌道。圖為2024年4月Vast公司的商業太空站連接到SpaceX的星鏈衛星網路。美聯社
馬斯克的SpaceX星鏈占據多數近地衛星軌道。圖為2024年4月Vast公司的商業太空站連接到SpaceX的星鏈衛星網路。美聯社

該代表接著舉美國富豪馬斯克的SpaceX「星鏈」計畫為例，稱「星鏈」在軌衛星逾一萬顆，嚴重擠占頻軌資源，增加太空器碰撞、產生太空碎片的風險。該代表並指控，「星鏈」衛星曾二度「危險抵近」大陸太空站，迫使後者緊急避碰，對大陸太空人生命安全造成嚴重威脅。

該代表又指，前不久一顆「星鏈」衛星發生解體，產生一百多枚碎片，嚴重威脅缺乏控軌能力的發展中國家航天器。

大陸代表還提到，「個別國家」大量利用商業航天公司提供軍事偵察、戰場通訊等服務，甚至直接介入他國武裝衝突，加劇外空軍備競賽風險。此外，一些低軌衛星星座無視相關國家的法律規定，在他國上空和邊界私自開通訊號服務，成為干預他國內政的工具。

該代表再度以「星鏈」為例，指其衛星被暴恐分子、分離勢力以及電詐集團大量使用，帶來監管和執法難題。他並呼籲「相關國家」對本國的商業航天活動加強監管，「回應國際社會關切」。

事實上，在中美近年不斷發射衛星結構下，糾紛已不斷產生。上個月，SpaceX星鏈工程副總裁尼柯斯即指控大陸發射一批衛星事先未協調，導致在五百六十公里的高度上，其中一顆衛星與星鏈一顆衛星出現僅兩百公尺的近距離接近，他呼籲所有衛星運營商在星鏈平台共享數據。

當時發射力箭一號火箭（搭載大陸、阿聯、埃及、尼泊爾衛星）的中科宇航則回應稱，所有的發射任務都會使用地面太空感知系統選擇發射窗口，以避免與已知衛星或碎片發生碰撞。回應強調，這次近距離接近發生在有效載荷分離後約四十八小時，彼時發射任務早已結束。

「阿里亞模式」屬於聯合國安理會的非正式會議形式，成員可選擇不參加會議，討論結果亦不具法律約束力，可能被視為象徵性政治表態。陸方表示，本次會議由俄羅斯倡議舉辦。

衛星 星鏈 聯合國 安理會 法律約束 SpaceX 國安 馬斯克

延伸閱讀

推動大陸半導體產業整合 華虹半導體擬人民幣82.7億收購華力微電子股權

離台僅273公里！大陸漳州核電廠2號機組投入運行

內需低迷！陸2025年電影總票房出爐 較疫情前萎縮100億人民幣

繼南韓、俄羅斯之後 土耳其也宣布對大陸免簽 1月2日起實施

相關新聞

小三通25周年 陸委會：唯有和平 交流才有意義

小三通開航今天迎來廿五周年，陸委會表示，廿五年前開啟的小三通象徵兩岸和平共處的共同願望。唯有和平，交流才有意義，希望繼續...

大陸福州、廈門 舉辦小三通紀念活動

兩岸關係因共軍剛環台軍演緊張之際，兩岸小三通今天迎來開通廿五周年，大陸福州、廈門均將舉辦紀念活動，福建辦廿五周年紀念活動...

小三通25年 連江縣長：交流是趨勢 民生需求擋不住

小三通走過廿五年，金門縣長陳福海表示，期盼未來能爭取開放其他省分的團體旅客來金門旅遊，讓旅遊市場更多元，帶動在地各行各業...

觀察站／小三通啟示 「戰爭與和平」僅一線之隔

賴清德總統上任後兩岸關係雪上加霜，近日中共軍演更是讓人膽戰心驚，但在被視為台海前線的金馬，卻未感受緊繃情緒，核心關鍵是小...

小三通25周年 購物、看牙…金門人赴陸成日常

兩岸小三通二○○一年一月二日啟動，今天滿廿五周年，短短卅分鐘航程，卻大幅改變金門、馬祖人生活型態，每逢假日，居民不是去台...

漳州核電廠「華龍一號」二號機商轉 距台僅273公里

距離台灣二七三公里、位於大陸福建漳州核電廠的「華龍一號」二號機組昨天開始商轉，預估一年可發電一百億度電。漳州核電廠共規畫...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。