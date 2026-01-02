聽新聞
0:00 / 0:00

小三通25周年 陸委會：唯有和平 交流才有意義

聯合報／ 記者廖士鋒／台北報導
陸委會表示，25年前開啟的小三通象徵兩岸和平共處的共同願望。記者林澔一／攝影
陸委會表示，25年前開啟的小三通象徵兩岸和平共處的共同願望。記者林澔一／攝影

小三通開航今天迎來廿五周年，陸委會表示，廿五年前開啟的小三通象徵兩岸和平共處的共同願望。唯有和平，交流才有意義，希望繼續保持下去。

陸委會昨天透過書面回應本報詢問指出，金馬「小三通」啟動廿五年來，對於推動金門馬祖等離島觀光與經濟產業發展，以及兩岸便捷交流往來具有重要貢獻。

小三通航線於二○○一年一月二日開航，目前有金門─廈門（五通）；金門─泉州（石井）；馬祖（南竿福澳）—福州（琅岐）；馬祖（北竿白沙）—福州（黃岐）等四條航線。

小三通曾在新冠疫情後中斷，直到二○二三年一月陸委會才以「金馬地區民眾春節交通專案」予以復航，後續並將之常態化。目前小三通也是福建陸客恢復到金門馬祖旅遊的主要途徑，據移民署統計，二○二五年的前十一月裡，經由小三通入境的大陸地區人民達十八萬七七八五人次。

陸委會 小三通 福建 金門 廈門 馬祖 陸客

延伸閱讀

陸國台辦批賴總統元旦談話 陸委會：不能改變中華民國已115年事實

2025赴金旅遊陸客逾19萬人 縣府：力推小三通

馬祖媽祖巨神像船型平台整修完畢 重新對外開放

中共圍台軍演封鎖台灣空域 金門航班大亂、5千旅客受影響

相關新聞

小三通25周年 陸委會：唯有和平 交流才有意義

小三通開航今天迎來廿五周年，陸委會表示，廿五年前開啟的小三通象徵兩岸和平共處的共同願望。唯有和平，交流才有意義，希望繼續...

大陸福州、廈門 舉辦小三通紀念活動

兩岸關係因共軍剛環台軍演緊張之際，兩岸小三通今天迎來開通廿五周年，大陸福州、廈門均將舉辦紀念活動，福建辦廿五周年紀念活動...

小三通25年 連江縣長：交流是趨勢 民生需求擋不住

小三通走過廿五年，金門縣長陳福海表示，期盼未來能爭取開放其他省分的團體旅客來金門旅遊，讓旅遊市場更多元，帶動在地各行各業...

觀察站／小三通啟示 「戰爭與和平」僅一線之隔

賴清德總統上任後兩岸關係雪上加霜，近日中共軍演更是讓人膽戰心驚，但在被視為台海前線的金馬，卻未感受緊繃情緒，核心關鍵是小...

小三通25周年 購物、看牙…金門人赴陸成日常

兩岸小三通二○○一年一月二日啟動，今天滿廿五周年，短短卅分鐘航程，卻大幅改變金門、馬祖人生活型態，每逢假日，居民不是去台...

漳州核電廠「華龍一號」二號機商轉 距台僅273公里

距離台灣二七三公里、位於大陸福建漳州核電廠的「華龍一號」二號機組昨天開始商轉，預估一年可發電一百億度電。漳州核電廠共規畫...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。