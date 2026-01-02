大陸福州、廈門 舉辦小三通紀念活動

兩岸關係因共軍剛環台軍演緊張之際，兩岸小三通今天迎來開通廿五周年，大陸福州、廈門均將舉辦紀念活動，福建辦廿五周年紀念活動和座談會規模最大，連江縣長王忠銘率團出席，廈門則在五通碼頭口岸舉辦紀念活動，邀請大陸官員、小三通親歷者和當地台商、台胞代表與會。

據移民署網站的縣市長赴大陸交流公開資訊，連江縣府計畫書顯示，連江縣長王忠銘將率團赴福州出席「馬祖小三通首航廿五周年紀念活動」和交流座談等。

據台商透露，該活動為上午紀念活動開幕式，下午交流成果座談等，預計有福建省官員出席，規模較大；台方出席除連江縣府，預計還有當地台商、台胞代表，台商也樂見小三通在兩岸關係近幾十年的波折下仍持續開航，便利兩岸人員往來，特別是在當下舉辦活動實屬不易。

據了解，或受兩岸關係緊張影響，金門縣府領導階層並未計畫到廈門，而廈門活動預計明天上午在營運兩岸小三通航線的廈門五通碼頭舉行，主要內容包括廿五周年回顧、當地官員和有關人士發言等，台灣方面預計將有新黨人員出席，近年在大陸發展的前新黨發言人王炳忠已公開表態參加，新黨主席吳成典作為小三通通航親歷者，近月幾次接受陸媒訪問，希望金廈進一步融合發展。

為便利兩岸往來，昨天起，廈門五通碼頭啟用兩岸首個開放式「邊檢e窗」，整合船舶手續辦理、行政許可、旅客快捷通關備案、便民諮詢等多項業務，實現一窗通辦。

據廈門邊檢總站統計，二○二五年經小三通客運航線入出境的台胞旅客超過一四三萬人次，創下小三通開通以來新高。同時，泉州至金門小三通航線時隔六年再破十萬人次，福州黃岐至馬祖小三通航線迎來運行十周年的重要節點。